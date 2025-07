„Norinčiųjų koalicija“ gali suskilti: įtampa tarp Macrono ir Starmerio kelią pavojų Ukrainai

„Norinčiųjų koalicijos“ susitikimas Kyjive 2025-05-10 (17 nuotr.) „Norinčiųjų koalicijos“ susitikimas Kyjive 2025-05-10 (nuotr. SCANPIX) „Norinčiųjų koalicijos“ susitikimas Kyjive 2025-05-10 (nuotr. SCANPIX) „Norinčiųjų koalicijos“ susitikimas Kyjive 2025-05-10 (nuotr. SCANPIX) +13 „Norinčiųjų koalicijos“ susitikimas Kyjive 2025-05-10 (nuotr. SCANPIX) „Norinčiųjų koalicijos“ susitikimas Kyjive 2025-05-10 (nuotr. SCANPIX) „Norinčiųjų koalicijos“ susitikimas Kyjive 2025-05-10 (nuotr. SCANPIX) „Norinčiųjų koalicijos“ susitikimas Kyjive 2025-05-10 (nuotr. SCANPIX) „Norinčiųjų koalicijos“ susitikimas Kyjive 2025-05-10 (nuotr. SCANPIX) „Norinčiųjų koalicijos“ susitikimas Kyjive 2025-05-10 (nuotr. SCANPIX) „Norinčiųjų koalicijos“ susitikimas Kyjive 2025-05-10 (nuotr. SCANPIX) „Norinčiųjų koalicijos“ susitikimas Kyjive 2025-05-10 (nuotr. SCANPIX) „Norinčiųjų koalicijos“ susitikimas Kyjive 2025-05-10 (nuotr. SCANPIX) „Norinčiųjų koalicijos“ susitikimas Kyjive 2025-05-10 (nuotr. SCANPIX) „Norinčiųjų koalicijos“ susitikimas Kyjive 2025-05-10 (nuotr. SCANPIX) „Norinčiųjų koalicijos“ susitikimas Kyjive 2025-05-10 (nuotr. SCANPIX) „Norinčiųjų koalicijos“ susitikimas Kyjive 2025-05-10 (nuotr. SCANPIX) „Norinčiųjų koalicijos“ susitikimas Kyjive 2025-05-10 (nuotr. SCANPIX)

Anot leidinio, du Prancūzijos pareigūnai pripažino, kad „Norinčiųjų koalicija“ neturi aiškios krypties, ir išsakė mintį, kad iš dalies problema yra ta, kad Jungtinė Karalystė teikia didelę reikšmę JAV saugumo garantijoms, kurios dar nėra įgyvendintos.

Savo ruožtu Londonas kaltina E. Macroną, kad artėjant prezidento kadencijos pabaigai jis savo tarptautiniuose pareiškimuose „galvoja apie savo palikimą“.

Visų pirma, su derybomis su Iranu susipažinęs pareigūnas sakė, kad per šias derybas E. Macronas bandė įrodyti esąs „taikdarys“.

Pagrindinė santykių „įtrūkimų“ priežastis

Pasak laikraščio, pagrindinė „įtrūkimų“ lyderių santykiuose priežastis yra santykiai su Jungtinėmis Valstijomis.

Pažymima, kad Londonas ir Paryžius vis dar glaudžiai koordinuoja savo veiksmus, siekdami išlaikyti Donaldą Trumpą taikos Ukrainoje derybose. Tačiau pažangai įstrigus, britų ir prancūzų pareigūnai vis dažniau reiškia susierzinimą dėl to, kaip kita pusė pasirinko elgtis su JAV prezidentu.

Kaip sakė vienas su E. Macronu susijęs prancūzų akademikas, Didžiosios Britanijos premjeras yra „daug atsargesnis“, kai kalbama apie bendravimą su Baltaisiais rūmais.

Buvęs britų diplomatas savo ruožtu pažymėjo, kad E. Macronas, kalbant apie D. Trumpo ego, yra „minkštas, bet ne toks minkštas kaip mes“.

Itin nuolaidžią K. Starmerio strategiją bendraujant su JAV prezidentu jis apibūdino kaip „begėdišką, bet būtiną“.

Manoma, kad E. Macronas ypač nepatenkintas K. Starmerio ir D. Trumpo sudarytu susitarimu dėl JAV muitų tarifų JK prekėms sušvelninimo, nors Prancūzijai ir toliau taikomos ES įvestos sankcijos.

„Norinčiųjų koalicija“ (angl. Coalition of the Willing arba Coalition of the Resolute) – neoficiali maždaug 30 valstybių grupė, įsteigta 2025 m. kovo mėn. siekiant paremti Ukrainą kovoje su Rusijos agresija, JAV akivaizdžiai atsisakant savo įsipareigojimų.

„Politinis teatras“

Pagrindiniai koalicijos iniciatoriai buvo Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Keiras Starmeris ir Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas. Tačiau kai kurie analitikai mano, kad šis susivienijimas tėra „politinis teatras“.

Anksčiau buvo pranešta, kad Prancūzija ir Jungtinė Karalystė šią savaitę, ketvirtadienį, surengs naują „Norinčiųjų koalicijos“ susitikimą.

Susitikimas vyks vaizdo skambučio formatu: E. Macronas ir Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Keiras Starmeris transliuos iš karinės bazės netoli Londono, o Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir kai kurie kiti Europos lyderiai, įskaitant Vokietijos kanclerį Friedrichą Merzą ir Italijos ministrę pirmininkę Giorgią Meloni, transliuos iš konferencijos Romoje.