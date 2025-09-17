Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ukrainiečiai miškuose aptiko bėgiką iš Kenijos: „kažką pasirašė“ ir atsidūrė fronte su automatu rankose

2025-09-17 15:52 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autorius(-ė) Andrius Jakimčuk
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-09-17 15:52

Ukrainos 57-osios atskiriosios motorizuotosios pėstininkų brigados kariai Volčanskoje srityje paėmė į nelaisvę Kenijos pilietį, kovojusį Rusijos pusėje. Jis tvirtina, kad į Rusiją atvyko kaip turistas, rašo „Ukrainska pravda".

Ukrainiečiai miškuose aptiko bėgiką iš Kenijos: „kažką pasirašė“ ir atsidūrė fronte su automatu rankose (nuotr. YouTube)

Ukrainos 57-osios atskiriosios motorizuotosios pėstininkų brigados kariai Volčanskoje srityje paėmė į nelaisvę Kenijos pilietį, kovojusį Rusijos pusėje. Jis tvirtina, kad į Rusiją atvyko kaip turistas, rašo „Ukrainska pravda“.

2

Vyras vaizdo įraše papasakojo, kad į Rusiją atvyko tariamai kaip turistas, o po dviejų savaičių „kelionės“ gido darbus apsiėmęs atlikti vyras paklausė, ar jam patiko šalis ir ar norėtų pasilikti.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak kenijiečio, rusas jam atnešė kažkokius dokumentus rusų kalba, kuriuos jis pasirašė. Po to iš vyro buvo paimtas pasas ir jis buvo įsodintas į automobilį – taip atsidūrė Rusijos kariniame stovykloje.

Kenijos pilietis taip pat teigė, kad rusai jį apmokė vieną savaitę ir davė tik automatą. Jis pridūrė, kad jį daugiausia supo rusai, bet buvo ir kitų valstybių piliečių.

Pasak jo, jis nusprendė pabėgti iš Rusijos kariuomenės ir dvi dienas slėpėsi miške, o tada susidūrė su ukrainiečiais. Jis teigė, kad negrįžo pas rusus, nes jie jį būtų nužudę, todėl pasidavė Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms.

Ukrainos pajėgų paimti į nelaisvę užsieniečiai ir patys rusai dažniausiai tokiose apklausose tvirtina, kad į kariuomenę pateko „per klaidą“ arba priversti jėga. Tačiau, kiek šiuose žodžiuose būna teisybės – sunku pasakyti, nes bent dalis jų gali būti suvilioti „lengvo uždarbio“ idėjos. 

Vyras prisistatė esąs lengvaatletis iš Kenijos, mėgstantis bėgimą. Jis paprašė negrąžinti jo į Rusiją, nes bijo keršto, ir pareiškė, kad turi 16-metę dukrą.

Brigada pažymėjo, kad interviu buvo įrašytas su belaisvio sutikimu.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

?
?
2025-09-17 15:57
A jau dabar pabėgėlius vadinsim bėgikais?
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (2)
