Ukrainiečiai miškuose aptiko bėgiką iš Kenijos: „kažką pasirašė“ ir atsidūrė fronte su automatu rankose

Vyras vaizdo įraše papasakojo, kad į Rusiją atvyko tariamai kaip turistas, o po dviejų savaičių „kelionės“ gido darbus apsiėmęs atlikti vyras paklausė, ar jam patiko šalis ir ar norėtų pasilikti.
Pasak kenijiečio, rusas jam atnešė kažkokius dokumentus rusų kalba, kuriuos jis pasirašė. Po to iš vyro buvo paimtas pasas ir jis buvo įsodintas į automobilį – taip atsidūrė Rusijos kariniame stovykloje.
Kenijos pilietis taip pat teigė, kad rusai jį apmokė vieną savaitę ir davė tik automatą. Jis pridūrė, kad jį daugiausia supo rusai, bet buvo ir kitų valstybių piliečių.
Pasak jo, jis nusprendė pabėgti iš Rusijos kariuomenės ir dvi dienas slėpėsi miške, o tada susidūrė su ukrainiečiais. Jis teigė, kad negrįžo pas rusus, nes jie jį būtų nužudę, todėl pasidavė Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms.
Ukrainos pajėgų paimti į nelaisvę užsieniečiai ir patys rusai dažniausiai tokiose apklausose tvirtina, kad į kariuomenę pateko „per klaidą“ arba priversti jėga. Tačiau, kiek šiuose žodžiuose būna teisybės – sunku pasakyti, nes bent dalis jų gali būti suvilioti „lengvo uždarbio“ idėjos.
Vyras prisistatė esąs lengvaatletis iš Kenijos, mėgstantis bėgimą. Jis paprašė negrąžinti jo į Rusiją, nes bijo keršto, ir pareiškė, kad turi 16-metę dukrą.
Brigada pažymėjo, kad interviu buvo įrašytas su belaisvio sutikimu.
