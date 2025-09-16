Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Rusų „eurovizijos“ filmavimams pririnko statistų ir perrengė amerikiečiais, kinais, arabais

2025-09-16 14:14 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-16 14:14

Maskvoje vyksiančiam „Eurovizijos analogui“ – „Intervizijai“ – visą rugsėjį buvo rengiami masinių scenų filmavimai. Statistai buvo atvirai renkami skelbimuose, o vėliau pasirodė nuotraukos iš filmavimų, kur rusai buvo perrengiami „pasaulio šalių gerbėjais“. 

Rusų „eurovizijos“ filmavimams pririnko statistų ir perrengė amerikiečiais, kinais, arabais (nuotr. Telegram)

Maskvoje vyksiančiam „Eurovizijos analogui" – „Intervizijai" – visą rugsėjį buvo rengiami masinių scenų filmavimai. Statistai buvo atvirai renkami skelbimuose, o vėliau pasirodė nuotraukos iš filmavimų, kur rusai buvo perrengiami „pasaulio šalių gerbėjais". 

Maskvoje rugsėjo pradžioje buvo renkami statistai muzikiniam konkursui „Intervizija“, kuris trumpai veikė sovietmečiu ir buvo atnaujintas Rusijos prezidento Vladimiro Putino nurodymu 2025 m. Skelbimai su pasiūlymu dalyvauti dviejų dienų filmavimuose už 6 tūkst. rublių (apie 60 eurų) pasirodė teminiuose viešuose forumuose. Skelbimuose pabrėžiama, kad statistai reikalingi „skubiai“, o laisvų vietų yra „labai daug“. Taip pat organizatoriai kviečia „įvairių tautybių“ žmones ir žadėjo mokėti grynaisiais, rašoma „The Moscow Times“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasiūlymas skirtas 18–55 metų amžiaus žmonėms, tačiau 14-mečiai taip pat gali ateiti lydimi suaugusiųjų. Reikalavimai keliami tik aprangai: negalima dėvėti suplėšytų džinsų, taip pat drabužių su užrašais, logotipais, ryškių spalvų ir Ukrainos vėliavos spalvų (geltonos ir mėlynos). Dalyviai turėjo aktyviai dalyvauti šokių aikštelėje. Filmavimai galėjo trukti ir po 12-13 valandų.

Vėliau pasirodė ir dalyvių darytos nuotraukos, kuriose matyti rusai perrengti įvairių šalių, įskaitant Kinijos, Indijos ar JAV atributika ir nacionaliniais drabužiais.

„Intervizijai“ skyrė 750 mln. rublių 

Rusijos vyriausybė skyrė 750 mln. rublių (apie 7,6 mln. eurų) „Intervizijos“ renginiui paruošti. Konkurso finalas vyks rugsėjo 20 Maskvos „Live arena“. Dalyvių sąrašą sudaro 22 šalys. Tai Baltarusija, Brazilija, Venesuela, Vietnamas, Egiptas, Indija, Kazachstanas, Kataras, Kinija, Kenija, Kolumbija, Kuba, Kirgizija, Madagaskaras, Saudo Arabija, Serbija, JAV, Tadžikistanas, Uzbekistanas, Etiopija, Pietų Afrikos Respublika. Azerbaidžanas ir JAE paskutinę akimirką atsisakė dalyvauti „dėl vidinių priežasčių ir laiko trūkumo pasiruošimui“. Rusiją atstovaus prokremliškas dainininkas Shaman (Jaroslavas Dronovas).

Konkursas pozicionuojamas kaip „Eurovizijos“ pakaitalas, kurios organizatoriai pašalino Rusiją po invazijos į Ukrainą. Tarp pagrindinių jo uždavinių nurodyta: susipažinti su užsienio scenos atstovais, „skatinti šalies atlikėjus pasaulinėje scenoje“ ir „stiprinti tarptautinį kultūrinį ir humanitarinį bendradarbiavimą“.

„Pasaulinis šou Nr. 1 vėl Rusijoje. Geriausi atlikėjai iš įvairių šalių susitinka vienoje scenoje, kad įkvėptų, suvienytų pasaulį ir suartintų milijonus širdžių“, – rašoma „Intervizijos“ svetainėje. Problema tik ta, kad dauguma konkurso dalyvių yra žinomi tik savo šalyje, pažymima „The Moscow Times“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

