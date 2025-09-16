Rusų „eurovizijos“ filmavimams pririnko statistų ir perrengė amerikiečiais, kinais, arabais

Maskvoje rugsėjo pradžioje buvo renkami statistai muzikiniam konkursui „Intervizija“, kuris trumpai veikė sovietmečiu ir buvo atnaujintas Rusijos prezidento Vladimiro Putino nurodymu 2025 m. Skelbimai su pasiūlymu dalyvauti dviejų dienų filmavimuose už 6 tūkst. rublių (apie 60 eurų) pasirodė teminiuose viešuose forumuose. Skelbimuose pabrėžiama, kad statistai reikalingi „skubiai“, o laisvų vietų yra „labai daug“. Taip pat organizatoriai kviečia „įvairių tautybių“ žmones ir žadėjo mokėti grynaisiais, rašoma „The Moscow Times“.
Pasiūlymas skirtas 18–55 metų amžiaus žmonėms, tačiau 14-mečiai taip pat gali ateiti lydimi suaugusiųjų. Reikalavimai keliami tik aprangai: negalima dėvėti suplėšytų džinsų, taip pat drabužių su užrašais, logotipais, ryškių spalvų ir Ukrainos vėliavos spalvų (geltonos ir mėlynos). Dalyviai turėjo aktyviai dalyvauti šokių aikštelėje. Filmavimai galėjo trukti ir po 12-13 valandų.
Vėliau pasirodė ir dalyvių darytos nuotraukos, kuriose matyti rusai perrengti įvairių šalių, įskaitant Kinijos, Indijos ar JAV atributika ir nacionaliniais drabužiais.
„Intervizijai“ skyrė 750 mln. rublių
Rusijos vyriausybė skyrė 750 mln. rublių (apie 7,6 mln. eurų) „Intervizijos“ renginiui paruošti. Konkurso finalas vyks rugsėjo 20 Maskvos „Live arena“. Dalyvių sąrašą sudaro 22 šalys. Tai Baltarusija, Brazilija, Venesuela, Vietnamas, Egiptas, Indija, Kazachstanas, Kataras, Kinija, Kenija, Kolumbija, Kuba, Kirgizija, Madagaskaras, Saudo Arabija, Serbija, JAV, Tadžikistanas, Uzbekistanas, Etiopija, Pietų Afrikos Respublika. Azerbaidžanas ir JAE paskutinę akimirką atsisakė dalyvauti „dėl vidinių priežasčių ir laiko trūkumo pasiruošimui“. Rusiją atstovaus prokremliškas dainininkas Shaman (Jaroslavas Dronovas).
Konkursas pozicionuojamas kaip „Eurovizijos“ pakaitalas, kurios organizatoriai pašalino Rusiją po invazijos į Ukrainą. Tarp pagrindinių jo uždavinių nurodyta: susipažinti su užsienio scenos atstovais, „skatinti šalies atlikėjus pasaulinėje scenoje“ ir „stiprinti tarptautinį kultūrinį ir humanitarinį bendradarbiavimą“.
„Pasaulinis šou Nr. 1 vėl Rusijoje. Geriausi atlikėjai iš įvairių šalių susitinka vienoje scenoje, kad įkvėptų, suvienytų pasaulį ir suartintų milijonus širdžių“, – rašoma „Intervizijos“ svetainėje. Problema tik ta, kad dauguma konkurso dalyvių yra žinomi tik savo šalyje, pažymima „The Moscow Times“.
