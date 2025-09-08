Simonian pranešė, kad jai – krūties vėžys

„Šią savaitę man buvo diagnozuota baisi sunki liga. Rytoj man bus atliekama operacija būtent čia, po šiuo ordinu (rodo į savo krūtinę, – red. past.). Aš vis tiek atėjau (į „Rosija 1“ televizijos laidą, – red. past.), nes patriarchas pasakė, kad aš esu karė, atėjau paremti mamas, žmonas, seseris, dukras, kurios dabar laukia savo artimųjų iš fronto, vyrus, kurie laukia savo kovojančių draugių, tuos, kurie dabar kovoja už savo artimųjų sveikatą, ir tų, kurie kovoja tuo pačiu metu už savo artimųjų sveikatą ir už savo pačių gyvybę“, – graudinosi M. Simonian.
Vėliau, anot „Agentstvo“, patikslino, kad jos laukia operacija, kurios metu bus pašalinta krūtis. Tiesa kažkodėl prisiminė sovietinius pasakojimus apie „gvardietes mergaites, kurios žinojo, kad gyvoms atpjaus krūtis“ ir pridūrė: „Ne kaip man – su narkoze“.
„The Moscow Times“ tvirtinama, kad 45 metų Margarita Simonian tiksliai nenurodė, kokią ligą diagnozavo gydytojai. Žiniasklaidos rinkos šaltinis, artimas M. Simonian, sakė, kad jai diagnozuotas vėžys ir ji turi labai rimtų sveikatos problemų. Šaltinio teigimu, sprendžiamas klausimas dėl jos tolesnio darbo „Russia Today“ ir svarstoma jos išėjimo galimybė.
M. Simonian yra vienos didžiausių valstybinių bendrovių „Rosija segodnia“, kuriai priklauso agentūra „RIA Novosti“, vyriausioji redaktorė. Ji taip pat vadovauja televizijos kanalui RT – vienai iš pagrindinių propagandinių informavimo priemonių, orientuotų į užsienio auditoriją.
ES 2022 m. įtraukė ją į sankcijų sąrašą kaip „valstybinės propagandos svarbią figūrą“, atsakingą už aneksijos Kryme ir separatistų veiksmų Donbase teigiamą pateikimą.
2024 m. rugsėjo mėn. JAV finansų departamentas paskelbė sankcijas Margaritai Simonian ir keliems RT vadovams dėl jų įtakos 2024 m. JAV prezidento rinkimams.
JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas RT veiklą apibūdino kaip „slaptą žvalgybos aparato funkciją“, ir kartu su Britanija bei Kanada inicijavo tarptautines sankcijas prieš tokią veiklą.
