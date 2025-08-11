Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Rusijos saugumas tikina, kad Ukraina verbuoja pensininkes-mirtininkes

2025-08-11 17:02 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-11 17:02

Ukrainos specialiųjų tarnybų darbuotojai, prisistatydami Rusijos teisėsaugos institucijų atstovais, apgaulės ir psichologinio spaudimo būdu įtraukė penkias pensinio amžiaus moteris į Rusijos karininkų nužudymo planą, paskelbė Rusijos federalinio saugumo tarnyba.

Rusijos saugumas tikina, kad Ukraina verbuoja pensininkes-mirtininkes (nuotr. Telegram)

Ukrainos specialiųjų tarnybų darbuotojai, prisistatydami Rusijos teisėsaugos institucijų atstovais, apgaulės ir psichologinio spaudimo būdu įtraukė penkias pensinio amžiaus moteris į Rusijos karininkų nužudymo planą, paskelbė Rusijos federalinio saugumo tarnyba.

0

Pasak rusų saugumiečių, penkios pensininkės buvo planuojamos panaudoti kaip „mirtininkės“, kad būtų pašalinti nepageidaujami liudytojai ir išvengta pažadėto atlygio išmokėjimo, rašoma „Vedomosti“. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anot Rusijos spec. tarnybų, išpuoliams vykdyti Ukrainos specialiųjų tarnybų atstovai, naudodami apgaulę ir psichologinį spaudimą, įtraukė penkias pensinio amžiaus moteris, iš kurių per „Telegram“ ir „WhatsApp“ apgaulės būdu pagrobė pinigus, teigiama tarnybos pranešime.

Pagal organizatorių planą, sprogmenys turėjo būti perduoti numatytiems taikiniams kaip buitiniai daiktai. Jų susprogdinimas būtų lėmęs tiek numatytų taikinių, tiek pačių vykdytojų žūtį – pensininkės turėjo, anot rusų saugumiečių, tapti mirtininkėmis.

Patikrinti Rusijos spec. tarnybų teiginių šiuo metu nėra galimybių, bet Ukrainos žvalgyba įtariama ne vienu skambiu išpuoliu Rusijoje. Pavyzdžiui, 2024 m. gruodžio 17 d. Rusijos radiacinės, cheminės ir biologinės gynybos pajėgų vadovas generolas Igoris Kirilovas buvo susprogdintas prie savo namų kartu su asmeniniu vairuotoju. Operacijos metu buvo detonuotas prie namo paliktame paspirtuke įtaisytas sprogmuo. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

