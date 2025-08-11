Solovjovas: karas Ukrainoje po Trumpo ir Putino susitikimo nesibaigs, gali prasidėti naujas

Vienas įtakingiausių Rusijos televizijos laidų vedėjų Vladimiras Solovjevas savo laidoje „Voskresnij večer“ („Sekmadienio vakaras“) kanale „Rosija 1“ pareiškė, kad po Vladimiro Putino ir Donaldo Trumpo susitikimo Aliaskoje karas Ukrainoje nesibaigs. Jis taip pat prognozavo naujos „spec. karinės operacijos“ pradžią – šį kartą Pietų Kaukaze.
„Laikas nugalėti. Nugalėti. O jie apsimeta, tarsi karo nebūtų... Penktadienio vakarą išeini į didelį miestą ir galvoji, kas čia vyksta? Ar tikrai kažkur vyksta karas? Taip, vyksta. Ir karas baisus. Tai reikia labai aiškiai suprasti. Ir, deja, susitikimas Aliaskoje viso to neužbaigs“, – sakė V. Solovjevas.
Pasak jo, karas tęsis dėl to, kad „europiečių interesai pirmiausia yra karas“. „Jei Trumpas pasakys, [kad] tai jūsų problemos, liks europiečiai, tad mums vėl teks aiškinti europiečiams, kas jie yra, kodėl jie yra“.
V. Solovjovas pridūrė, kad „labai didelė problema“ yra tai, kas vyksta Pietų Kaukaze. Pasak jo, Kaspijos jūros regione netrukus gali atsirasti NATO bazės. „Tai yra toks pavojingas dalykas, kad, žiūrint iš geopolitinės perspektyvos, gali turėti tokių pasekmių, kad tai gali būti ne paskutinis mūsų kartos karas“, – pabrėžė televizijos laidų vedėjas.
V. Solovjovo pareiškimas gali liudyti, kad Kremlius neruošia Rusijos visuomenės karo pabaigai prieš V. Putino ir D. Trumpo derybas, kurios turėtų įvykti rugpjūčio 15 d. Aliaskoje.
Pasipiktino Solovjovas ir Iranas, o Kremliaus informavimo priemonės tyli
Kalbėdamas apie Pietų Kaukazą, V. Solovjevas, matyt, turėjo omenyje praėjusį penktadienį Vašingtone pasirašytą sutartį tarp Armėnijos ir Azerbaidžano lyderių, dalyvaujant JAV prezidentui. Rusijos televizijos kanalai šio įvykio išsamiai daug neaptarinėjo. Apie tai nebuvo kalbama ir sekmadienio „Vesti“ laidos apibendrinime, kur įprastai aptariami „svarbiausi įvykiai“.
Azerbaidžanas ir Armėnija savaitgalį Vašingtone pasirašė taikos sutartį. Susitarimas taip pat numato tranzito koridoriaus, besidriekiančio per Armėniją, įkūrimą, kuris sujungtų Azerbaidžaną su jo eksklavu Nachičevanu – tai buvo ilgalaikis Baku reikalavimas.
Suplanuotas koridorius, pramintas „Trumpo keliu tarptautinei taikai ir klestėjimui“ (TRIPP) yra svarbi taikos susitarimo, penktadienį Baltuosiuose rūmuose pasirašyto Azerbaidžano ir jo ilgametės priešininkės Armėnijos, dalis.
Tačiau siūlomas maršrutas suteiks Vašingtonui plačių teisių teritorijoje netoli Irano sienos, kas labai nepatiko Rusijos sąjungininkei Iranui. A. Khamenei tarptautinių reikalų patarėjas Ali Akbaras Velayati pareiškė, kad Iranas su tuo nesutiks.
„Įgyvendinus šį planą, Pietų Kaukazo saugumas atsidurs pavojuje“, – naujienų agentūrai „Tasnim“ sakė Ali Akbaras Velayati.
