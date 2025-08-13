Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Rusijoje nuskendo kariniam laivynui skirtas laivas „Kapitan Ušakov“

2025-08-13 10:37 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-13 10:37

Baltijos laivų statyklos prieplaukoje Sankt Peterburge nuskendo vilkikas „Kapitan Ušakov“, priklausantis laivų statyklai „Jaroslavskij“. Apie tai pranešė Rusijos laivybos institucijos, rašoma „The Moscow Times“. Pranešama, kad incidento metu žmonės nenukentėjo. Remiantis įmonės spaudos tarnybos informacija, rugpjūčio 8 d. vakare statomas laivas, stovėjęs prie Baltijos laivų statyklos nuomojamoje prieplaukoje, pradėjo svirti į dešinį bortą.

Rusijoje nuskendo kariniam laivynui skirtas laivas „Kapitan Ušakov“ (nuotr. Telegram)

Remiantis įmonės spaudos tarnybos informacija, rugpjūčio 8 d. vakare statomas laivas, stovėjęs prie Baltijos laivų statyklos nuomojamoje prieplaukoje, pradėjo svirti į dešinį bortą.

0

Nepaisant bandymų stabilizuoti padėtį, vilkikas galiausiai užsėdo ant seklumos. Kaip rašo vietos naujienų portalas „Fontanka“, avarijos vietoje visą naktį dirbo miesto specialiosios tarnybos, Baltijos laivų statyklos budinčios brigados ir laivų statyklos „Jaroslavl“ darbuotojai.

„Visą naktį vyko kova dėl laivo. Baltijos laivų statyklos darbuotojai padėjo kolegoms sustabdyti laivo pasvirimą“, – cituojamas Baltijos laivų statyklos viešųjų ryšių skyriaus vadovas Aleksandras Lebedevas.

Tyrimų komitetas pradėjo tyrimą pagal Rusijos Federacijos baudžiamojo kodekso 216 straipsnio 1 dalį – „Saugos taisyklių pažeidimas atliekant statybos ir kitus darbus“. Šiuo metu tyrėjai taip pat nustato žalos dydį.

„Kapitan Ušakov“ – modernus vilkikas, kurio vandentalpa apie 3200 tonų, ilgis beveik 70 metrų, plotis 15 metrų. Jis buvo surinktas Jaroslavlyje 2022 m., po to jo statyba ir įrengimas buvo baigti Baltijos laivų statykloje Sankt Peterburge. Laivas turėjo papildyti Rusijos karinį Šiaurės laivyną. 

