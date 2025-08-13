Rusijoje nuskendo kariniam laivynui skirtas laivas „Kapitan Ušakov“

Nepaisant bandymų stabilizuoti padėtį, vilkikas galiausiai užsėdo ant seklumos. Kaip rašo vietos naujienų portalas „Fontanka“, avarijos vietoje visą naktį dirbo miesto specialiosios tarnybos, Baltijos laivų statyklos budinčios brigados ir laivų statyklos „Jaroslavl“ darbuotojai.
„Visą naktį vyko kova dėl laivo. Baltijos laivų statyklos darbuotojai padėjo kolegoms sustabdyti laivo pasvirimą“, – cituojamas Baltijos laivų statyklos viešųjų ryšių skyriaus vadovas Aleksandras Lebedevas.
Tyrimų komitetas pradėjo tyrimą pagal Rusijos Federacijos baudžiamojo kodekso 216 straipsnio 1 dalį – „Saugos taisyklių pažeidimas atliekant statybos ir kitus darbus“. Šiuo metu tyrėjai taip pat nustato žalos dydį.
„Kapitan Ušakov“ – modernus vilkikas, kurio vandentalpa apie 3200 tonų, ilgis beveik 70 metrų, plotis 15 metrų. Jis buvo surinktas Jaroslavlyje 2022 m., po to jo statyba ir įrengimas buvo baigti Baltijos laivų statykloje Sankt Peterburge. Laivas turėjo papildyti Rusijos karinį Šiaurės laivyną.
