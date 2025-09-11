Rusų kariuomenės prekės ženklas bankrutavo: uždaro visas parduotuves, savininkas suimtas

Naujienų portalo duomenimis, priežastis – nuostoliai. Parduotuvės nutraukia veiklą Maskvoje, Sankt Peterburge, Kaliningrade ir Engelse. Kolekcijų, skirtų karinei tematikai, kūrimas ir gamyba baigti. Iš buvusios pagrindinės parduotuvės priešais JAV ambasadą Novinskio bulvare jau nuimtas iškabos ženklas. Iki šiol prekės ženklą „Armija Rosiji“ valdė „Vojentorg“, kurios licencijos sutartis su Rusijos gynybos ministerija baigėsi šių metų kovo mėnesį.
„Armija Rosiji“ – pirmasis Rusijos drabužių prekės ženklas, sujungęs kasdienio ir karinio stiliaus estetikos elementus. 2024 m. buvo suimtas buvęs akcinės bendrovės „Vojentorg“ vadovas Vladimiras Pavlovas, kuris ir valdė „Armija Rosiji“ parduotuves, dėl sukčiavimo vykdant Gynybos ministerijos užsakymus, kurių vertė siekė 400 mln. rublių (virš 4 mln. eurų).
