Kalendorius
Rugsėjo 11 d., ketvirtadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Rusų kariuomenės prekės ženklas bankrutavo: uždaro visas parduotuves, savininkas suimtas

2025-09-11 15:51 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-11 15:51

Prekės ženklas „Armija Rosiji“ uždaro visas 35 parduotuves ir išparduoda likusius diržus, sausainius, chaki kelnes ir kitus karinius reikmenis „su pernelyg dideliu antkainiu“, skelbiama prokremliškame „Mash“.

Rusų kariuomenės prekės ženklas bankrutavo: uždaro visas parduotuves, savininkas suimtas (nuotr. Telegram)

Prekės ženklas „Armija Rosiji“ uždaro visas 35 parduotuves ir išparduoda likusius diržus, sausainius, chaki kelnes ir kitus karinius reikmenis „su pernelyg dideliu antkainiu“, skelbiama prokremliškame „Mash“.

REKLAMA
0

Naujienų portalo duomenimis, priežastis – nuostoliai. Parduotuvės nutraukia veiklą Maskvoje, Sankt Peterburge, Kaliningrade ir Engelse. Kolekcijų, skirtų karinei tematikai, kūrimas ir gamyba baigti. Iš buvusios pagrindinės parduotuvės priešais JAV ambasadą Novinskio bulvare jau nuimtas iškabos ženklas. Iki šiol prekės ženklą „Armija Rosiji“ valdė „Vojentorg“, kurios licencijos sutartis su Rusijos gynybos ministerija baigėsi šių metų kovo mėnesį. 

„Armija Rosiji“ – pirmasis Rusijos drabužių prekės ženklas, sujungęs kasdienio ir karinio stiliaus estetikos elementus. 2024 m. buvo suimtas buvęs akcinės bendrovės „Vojentorg“ vadovas Vladimiras Pavlovas, kuris ir valdė „Armija Rosiji“ parduotuves, dėl sukčiavimo vykdant Gynybos ministerijos užsakymus, kurių vertė siekė 400 mln. rublių (virš 4 mln. eurų).

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų