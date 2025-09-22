Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Nuėjo pas pigiausią kosmetologę: taip dabar atrodo veidas po grožio procedūros

2025-09-22 12:39 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-22 12:39

Viena 33-ejų moteris nusprendė sutaupyti pinigų ir, pasitikėjusi draugės rekomendacija, kreipėsi į „pigiausią kosmetologę Astanoje“. Vietoje grožio procedūros ji gavo ištinusį veidą ir didžiules sąskaitas už reabilitaciją.

Nuėjo pas pigiausią kosmetologę: taip dabar atrodo veidas po grožio procedūros (nuotr. Telegram)

1

Rusijos okupuoto Krymo gyventoja vardu Margarita atskrido į Kazachstano sostinę Astaną, kur, rekomendavus draugei, kreipėsi į vietos „pigiausią kosmetologę“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kosmetologė, anot „Gazeta“, dirbo „rūsy“ ir negalėjo pasigirti atitinkamai diplomais ir kitais jos veiklą reglamentuojančiais dokumentais. 

Nepaisant to, dabar save nukentėjusiąja vadinanti Margarita sutiko, kad jos veidui būtų atliekamos procedūros. Vėliau paaiškėjo, kad moteriai, nesilaikant jokių saugumo taisyklių, buvo suleistos vienu metu net keturios medžiagos: biorevitalizantas, mezokokteilis, hialurono ir polilaktinė rūgštys.

Moteris grįžo namo, kur pasijuto blogai – jos veidas pradėjo tinti. Pati „kosmetologė“ ją ramino nuotoliniu būdu, tariamai „taip ir turi reaguoti“. Vėliau gydytojai 33-ejų Margaritai diagnozavo bakterinę infekciją ir įvairius sutrikimus, tokius kaip regėjimo, kuris pablogėjo beveik triskart.

„Mash“ skelbiama, kad už „grožio procedūrą“ moteris sumokėjo 80 tūkst. rublių (virš 800 eurų), o reabilitacijai po jos – jau 1 mln. (virš 10 tūkst. eurų).

Pažymima, kad „kosmetologė“ atsisakė grąžinti pinigus už netinkamai atliktą procedūrą ir gydymą, aiškindama tuo, kad „procedūros metu viskas tiko, pati moteris sutiko ją atlikti“. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

