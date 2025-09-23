Analitikai: Rusija galimai kaupia strateginį rezervą ir ruošiasi karui su NATO

Nuo liepos pradžios Rusijos karinė vadovybė pradėjo formuoti strateginį rezervą, į kurį siunčia dalį naujų kontraktininkų, sekmadienį pranešė telegramo kanalas „Deti Arbata“. Karo tyrimų institutas (ISW) pirmadienio naktį pranešė, kad šis kanalas anksčiau ne kartą skelbė patikimą informaciją apie personalo permainas Rusijos armijoje. ISW vertinimu, strateginio rezervo kūrimas gali būti Kremliaus pasirengimo galimam konfliktui su NATO dalis.
Kanalo „Deti Arbata“ įraše teigiama, kad „nuo metų pradžios iki rugsėjo 15 d. įdarbinta 292 tūkst. kontraktininkų, dalis kurių liko liepos pradžioje suformuotame strateginiame rezerve“. Pranešime nenurodytas santykis tarp tų, kurie papildo rezervą, ir tų, kurie siunčiami į frontą Ukrainoje. Tačiau paskelbtas naujokų skaičius rodo, kad vidutiniškai per savaitę sutartis pasirašo apie 7,9 tūkstančio žmonių, o per mėnesį – 31,6 tūkstančio žmonių.
Tai tik įrodytų, kad Rusija neketina baigti karo Ukrainoje
Sprendžiant iš pateiktų duomenų, Rusijos vadovybė manė, kad strateginį rezervą galima suformuoti po to, kai 2025 m. vasarą sumažės karo nuostoliai, rašo ISW. Tai patvirtina Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinio štabo duomenys. Remiantis jų statistika, nuo sausio iki liepos Rusija kas mėnesį prarado nuo 32 iki 48 tūkstančių žmonių (daugiau nei per mėnesį papildoma armija), tačiau rugpjūčio mėnesį nuostoliai sudarė apie 29 tūkstančius, o per pirmąją rugsėjo pusę – apie 13 tūkstančių. Taigi per pastarąjį pusantro mėnesio nuostoliai pirmą kartą nuo metų pradžios buvo mažesni už papildymo lygį, rašo ISW.
Nuo gegužės iki rugpjūčio Rusija prarado mažiau karių už kiekvieną užimtą Ukrainos teritorijos kilometrą nei ankstesniais mėnesiais. Tai galėjo įtikinti Rusijos karinę vadovybę, kad dalį naujų karių galima perkelti į strateginį rezervą, nepadarant žalos puolimo veiksmams fronte, teigiama ISW apžvalgoje. Viena iš priežasčių, dėl kurių sumažėjo nuostoliai, galėjo būti Rusijos kariuomenės taktikos pasikeitimas: dabar Rusijos kariai dažniau veikia mažomis šturmo grupėmis ir naudoja slaptus įsiskverbimo metodus, kuriais siekiama nustatyti ir išnaudoti silpnas Ukrainos gynybos vietas. Strateginio rezervo sukūrimas gali rodyti, kad Rusijos vadovybė tikisi ir toliau išlaikyti dabartinį pažangos tempą, fronto linijoje panaudodama mažiau karių, teigiama instituto ataskaitoje.
Pranešimai apie strateginio rezervo formavimą taip pat rodo, kad Kremlius neketina baigti karo su Ukraina, o, atvirkščiai, planuoja pasiekti karinius tikslus mūšio lauke ir gali ruoštis galimam konfliktui su NATO, rašo ISW.
Patvirtinimai ir abejonės dėl rezervo
Netiesiogiai apie rezervo egzistavimą gali liudyti neatitikimas tarp duomenų apie naujokų skaičių ir Rusijos nuostolių skaičių, mano OSINT analitikas Kirilas Michailovas. „Yra tokia tendencija, kad net Ukrainos kariuomenės Generalinio štabo skelbiami Rusijos nuostoliai žuvusiais ir sužeistaisiais nepadengia kontraktininkų įdarbinimo tempų. O jie juk kažkur turi būti. Su šarvuočiais yra ta pati istorija. Bet tai yra tik netiesioginiai tokio rezervo egzistavimo požymiai, tiesioginių nėra“, – cituojamas K. Michailovas „Agentstvo“.
Tuo pačiu metu tyrimo grupės „Conflict Intelligence Team“ (CIT) atstovas pokalbyje su „Agentstvo“ išreiškė abejones dėl rezervo formavimo tikslingumo, atsižvelgiant į situaciją fronte. „Man atrodo keista laikyti rezervus tuo metu, kai kyla tokios sudėtingos aplinkybės dėl Pokrovsko užėmimo, ir vietoj to, kad panaudotų šiuos rezervus, tenka atitraukti dalinius iš kitų fronto ruožų“, – sakė ekspertas.
