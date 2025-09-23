Kalendorius
Rugsėjo 23 d., antradienis
Vilnius +15°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
5
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Vokietijos ligoninės ruošiasi NATO ir Rusijos karo scenarijui: iki 1000 karių kasdien

2025-09-23 10:15 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt / parengė:
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA ir tv3.lt / parengė:
2025-09-23 10:15

Vokietijos karinės pajėgos rengia planus, kaip per dieną priimti apie 1 tūkst. sužeistų karių, jeigu konfliktas tarp Rusijos ir NATO eskaluotų, praneša „Reuters“.

Ligoninė (nuotr. 123rf.com)
36

Vokietijos karinės pajėgos rengia planus, kaip per dieną priimti apie 1 tūkst. sužeistų karių, jeigu konfliktas tarp Rusijos ir NATO eskaluotų, praneša „Reuters“.

REKLAMA
5

Maskva neigia visus teiginius, kad šalis ruošiasi karui su Vakarais, tačiau paskutiniai Rusijos veiksmai byloja ką kita ir kelia baimę, jog provokacijos gali greitai virsti rimtesniais kariniais veiksmais.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vokietijos vyriausiasis chirurgas Ralfas Hoffmannas teigia, kad sužalotų karių skaičius priklausytų nuo karo intensyvumo ir nuo to, kurios karinės pajėgos dalyvautų.

REKLAMA
REKLAMA

„Realistiškai kalbame apie maždaug 1 tūkst. sužalotų karių per dieną“, — sako chirurgas.

REKLAMA

„Karo pobūdis labai pasikeitė“

Europos kariuomenės ir jų medicinos daliniai suaktyvino pasiruošimus galimam konfliktui su Maskva. Vokietija taip pat nuolat atnaujina savo žinias, įtraukdama pamokas, gautas iš karo Ukrainoje.

„Karo pobūdis labai pasikeitė nuo invazijos į Ukrainą“, — teigia chirurgas, atkreipdamas dėmesį, kad dabar didžiąją dalį sužalojimų sudaro ne šautinės žaizdos, o nudegimai ir kitos sprogimų sukeltos žaizdos, dažnai susijusios su dronų atakomis.

REKLAMA
REKLAMA

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis
(36 nuotr.)
(36 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis
 

Ukrainiečių kariai „dronų koridorių“, kuris driekiasi apie 10 km į abi fronto puses, vadina mirties zona. Nuotoliniu būdu valdomi dronai be didelių pastangų greitai neutralizuoja tai, kas pasitaiko kelyje.

„Ukrainiečiai dažnai net negali evakuoti sužeistųjų pakankamai greitai, nes dronų zvimbimas girdimas visur“, — pasakojo R. Hoffmannas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Kariams prireiks apie 15 tūkst. lovų

Ukraina šiuo metu karių pervežimui naudoja sanitarinius traukinius. Vokiečių chirurgas teigė, jog ukrainiečiams labai reikalingas transportas, kuriuo būtų galima lengviau gabenti sužeistus karius. Būtent dėl šios priežasties Vokietijos kariuomenė skiria didelį dėmesį traukiniams, autobusams ir lėktuvams.

REKLAMA

Chirurgas apskaičiavo, kad iš bendros Vokietijos ligoninių talpos, siekiančios iki 440 tūkst. lovų, kariams prireiks apie 15 tūkst.

Šalys rizikuoja „įtampos eskalacija“

Primename, jog  Rusija pirmadienį neigė, kad jos lėktuvai pažeidė NATO oro erdvę, ir įspėjo, esą tokius kaltinimus reiškiančios šalys rizikuoja „įtampos eskalacija“.

Trys Rusijos naikintuvai penktadienį įskrido į NATO narės Estijos oro erdvę ir ten išbuvo 12 minučių, kol buvo išlydėti NATO lėktuvų, pranešė Talinas.

REKLAMA

Naikintuvai MiG-31, kurie skrido virš Suomijos įlankos, buvo išjungę savo atsakiklius ir nesusisiekė su Estijos oro eismo kontrole, pridūrė Baltijos šalis.

Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas pirmadienį neigė Estijos pateiktą įvykių versiją teigdamas, esą Rusijos karinės pajėgos veikia „griežtai laikydamosi tarptautinės teisės, įskaitant tą, kuri susijusi su skrydžiais“.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Mes manome, kad tokie pareiškimai yra tušti, nepagrįsti ir yra tęsinys (Estijos – ELTA) visiškai nesustabdomos politikos, kuria siekiama eskaluoti įtampą ir provokuoti konfrontacinę atmosferą“, – žurnalistams aiškino D. Peskovas.

Estijai pareikalavus skubių diskusijų pagal NATO aljanso steigimo sutarties 4 straipsnį, šalių narių deleguoti nuolatiniai atstovai antradienį susirinks aptarti oro erdvės pažeidimą.

4-uoju straipsniu šį mėnesį jau pasinaudojo Lenkija, kai jos oro erdvę pažeidė apie 20 Rusijos dronų.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
JAV ir sąjungininkės pasižadėjo ginti NATO teritoriją nuo Rusijos įsibrovimų (5)
V. Putinas (nuotr. SCANPIX)
„The Financial Times“: vienas iš scenarijų – Rusijos įsiveržimas į Baltijos valstybių teritoriją (69)
Lenkijos kariuomenė (nuotr. SCANPIX)
Griežtas Lenkijos premjero kirtis: numušime rusų naikintuvus (35)
NATO naikintuvai (nuotr. t.me/NATOpoRusski) (nuotr. Telegram)
NATO naikintuvai praėjusią savaitę Baltijos šalyse 6 kartus kilo atpažinti ir lydėti Rusijos orlaivių (1)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų