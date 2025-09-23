250 reidų ir 74 sulaikyti asmenys: Rusija planavo „masines riaušes“ Europoje

Pasak policijos, reidai buvo nukreipti prieš daugiau nei 100 žmonių ir vyko keliose šalies vietovėse.
74 žmonės buvo sulaikyti iki 72 valandų, sakė Moldovos vyriausiasis prokuroras iš Kovos su organizuotu nusikalstamumu ir specialiųjų bylų biuro Victoras Furtuna.
Moldavai sekmadienį balsuos dėl naujos 101 vietos įstatymų leidžiamosios valdžios. Daugelis šiuos rinkimus laiko pasirinkimu tarp tolesnio Moldovos kelio į Europos Sąjungos (ES) narystę arba glaudesnių ryšių su Rusija.
Moldovos policija teigė, kad sąmokslas kurstyti neramumus buvo „koordinuojamas iš Rusijos Federacijos, pasitelkiant nusikalstamus elementus“.
V. Furtuna teigė, kad dauguma įtariamųjų „sistemingai keliavo“ į Serbiją, kur buvo apmokyti, pridurdamas, kad įtariamiesiems buvo nuo 19 iki 45 metų.
Demaskuotas prorusiškas dezinformacijos tinklas
Slaptas Rusijos finansuojamas tinklas bando sutrukdyti artėjančius demokratinius rinkimus Moldovoje, rodo BBC atliktas tyrimas.
Pasitelkę slaptą žurnalistę, BBC nustatė, kad tinklas žadėjo užmokestį asmenims, kurie iki rugsėjo 28 d. parlamento rinkimų skelbs prorusišką propagandą ir melagingas naujienas, menkinančias Moldovos proeuropietišką valdančiąją partiją.
Tinklas samdė asmenis, kad jie surastų Moldovoje esančius prorusiškos opozicijos rėmėjus ir vykdytų falsifikuotą apklausą. Vienas iš tinklo organizatorių teigė, kad tokios atrankinės apklausos rezultatai galėtų būti naudojami kaip pagrindas sukelti abejonių dėl rinkimų rezultatų. Už šį darbą buvo siūlomas 200 lėjų (10 €) valandinis užmokestis.
Prieš atliekant šią užduotį, dalyviai buvo apmokyti, kaip subtiliai paveikti apklaustuosius. Taip pat, slapta įrašyti prorusiškai pasisakiusius asmenis.
Internete jau paskelbti šios falsifikuotos apklausos rezultatai rodo, kad valdančioji partija pralaimės rinkimus. Tiesa, oficialios apklausos rodo, kad prezidentės Maia Sandu įkurta valdančioji partija šiuo metu lenkia prorusišką patriotinį rinkimų bloką.
