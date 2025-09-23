Lenkija kreipėsi į Rusiją: jūs buvote įspėti, todėl nedejuokite, jei lėktuvai bus numušti

„Jei kita raketa ar orlaivis be leidimo, tyčia ar per klaidą, įskris į mūsų erdvę ir bus numuštas, o nuolaužos nukris NATO teritorijoje, būkite malonūs čia atėję nedejuoti. Jūs buvote įspėti“, – sakė R. Sikorskis.
Pastarosiomis savaitėmis NATO sąjungininkės pareiškė didėjantį susirūpinimą dėl Rusijos įvykdytų jų oro erdvės pažeidimų.
Estija penktadienį pranešė, kad trys Rusijos naikintuvai 12 minučių skraidė jos oro erdvėje. Rusija tai neigia.
Anksčiau daug Rusijos dronų įsiveržė į Lenkijos oro erdvę, Rusijai bombarduojant Ukrainą. Rumunija taip pat pranešė apie Rusijos droną, įskridusį į jos oro erdvę.
Tuskas: Lenkijai grėsmę keliančius skraidančius objektus numušinėsime
NATO narė Lenkija žada nedvejodama numušti objektus, kurie pažeidžia jos oro erdvę ir kelia jai grėsmę, o mažiau aiškiose situacijose laikytis atsargesnio požiūrio, šalies premjero pirmadienį išsakytus teiginius cituoja lenkų naujienų portalas „TVP World“.
„Mes priimsime sprendimą numušti skraidančius objektus, kai jie pažeidžia mūsų teritoriją ir skrenda virš Lenkijos – dėl to nekyla jokių diskusijų“, – pirmadienį spaudos konferencijoje sakė Donaldas Tuskas.
„Kai susiduriame su ne visiškai aiškiomis situacijomis, pavyzdžiui, neseniai įvykusiu Rusijos naikintuvų skrydžiu virš „Petrobaltic“ platformos – tačiau be jokio pažeidimo, nes tai nėra mūsų teritoriniai vandenys – prieš nusprendžiant imtis veiksmų, kurie galėtų išprovokuoti labai aštrią konflikto fazę, reikės labai gerai pagalvoti“, – pridūrė jis.
D. Tuskas sakė, kad jis taip pat turėtų būti tikras, jog Lenkija neliks viena, jei konfliktas pradėtų eskaluotis.
„Taip pat turiu būti visiškai tikras, kad visi sąjungininkai elgsis lygiai taip pat, kaip ir mes“, – sakė jis.
