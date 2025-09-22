Rusiją „pačiupo už rankos“: demaskuotas prorusiškas dezinformacijos tinklas Europoje

Pasitelkę slaptą žurnalistę, BBC nustatė, kad tinklas žadėjo užmokestį asmenims, kurie iki rugsėjo 28 d. parlamento rinkimų skelbs prorusišką propagandą ir melagingas naujienas, menkinančias Moldovos proeuropietišką valdančiąją partiją.
Melagingos apklausos
Tinklas samdė asmenis, kad jie surastų Moldovoje esančius prorusiškos opozicijos rėmėjus ir vykdytų falsifikuotą apklausą. Vienas iš tinklo organizatorių teigė, kad tokios atrankinės apklausos rezultatai galėtų būti naudojami kaip pagrindas sukelti abejonių dėl rinkimų rezultatų. Už šį darbą buvo siūlomas 200 lėjų (10 €) valandinis užmokestis.
Prieš atliekant šią užduotį, dalyviai buvo apmokyti, kaip subtiliai paveikti apklaustuosius. Taip pat, slapta įrašyti prorusiškai pasisakiusius asmenis.
Internete jau paskelbti šios falsifikuotos apklausos rezultatai rodo, kad valdančioji partija pralaimės rinkimus. Tiesa, oficialios apklausos rodo, kad prezidentės Maia Sandu įkurta valdančioji partija šiuo metu lenkia prorusišką patriotinį rinkimų bloką.
„Šiemet fokusas – dezinformacija“
BBC žurnalistai nustatė ryšius tarp slapto tinklo ir Moldovos oligarcho Ilano Šoro, kuriam šiuo metu JK ir JAV taiko sankcijas už „Kremliaus piktavališkas įtakos operacijas“.
Sąsajos buvo rastos ir su ne pelno siekiančia organizacija „Evrazia“, kuri veikia I. Šoro vardu. Organizacija sankcionuojama JAV, JK ir ES už tai, kad praėjusiais metais tariamai papirko Moldovos piliečius balsuoti prieš narystę ES. Referendumas dėl prisijungimo buvo priimtas, tačiau labai nedideliu balsų skirtumu.
„2024 I. Šoro kompanijos fokusas buvo pinigai. Šiemet fokusas – dezinformacija“,– sakė Moldovos policijos vadovas Viorelis Cernauteanu.
Ekspertai teigia, jog Moldovos geografinė padėtis lemia tai, jog ji labai svarbi tiek ES, tiek Kremliui.
„Operatyvinių darbuotojų“ rengimas
BBC įsiskverbė į tinklą, koordinuojamą per žinučių programėlę „Telegram“, naudodami nuorodą, kurią atsiuntė informatorius. Tai žurnalistams suteikė svarbios informacijos apie tai, kaip veikia antidemokratinis propagandos tinklas.
Naujokai, tarp jų ir BBC žurnalistė, prisijungę prie tinklo, buvo pakviesti dalyvauti slaptuose internetiniuose seminaruose, kuriuose buvo rengiami „operatyviniai darbuotojai“. Kaip teigiama šaltinyje, seminarai „kaip iš savo virtuvės tapti nacionaliniu lyderiu“ atrodė kaip atrankos procesas. Dalyviai turėjo reguliariai laikyti testus iš to, ką išmoko.
Po kiek laiko su BBC žurnaliste susisiekė tinklo koordinatorė Alina Juc. Jos socialinių tinklų profiliuose nurodyta, kad ji yra iš Padniestrės – teritorijos, formaliai laikomos Moldovos dalimi, tačiau paskelbusios nepriklausomybę ir lojalios Maskvai. A. Juc „Instagram“ paskyroje matyti, kad per pastaruosius keletą metų ji ne kartą lankėsi Rusijoje.
Moteris žurnalistei parašė, kad kas mėnesį mokės po 3 tūkst. Moldovos lėjų (153 €) už „TikTok“ ir „Facebook“ įrašų kūrimą prieš rinkimus, o pinigai jai bus pervesti iš „Promsvyazbank“ – sankcionuoto Rusijos valstybinio banko, kuris veikia kaip oficialus Rusijos gynybos ministerijos bankas ir yra vienos iš I. Šoro įmonių akcininkas.
Prie tinklo prisijungę naujokai buvo mokomi kurti socialinių tinklų įrašus naudodami „ChatGPT“. Jiems buvo pasakyta, kad turinys „pritraukia žmones, jei nuotrauka yra šiek tiek satyrinė“, tačiau reikėtų vengti pernelyg didelio dirbtinio intelekto naudojimo, kad įrašai atrodytų „natūralūs“.
Žurnalistė gavo nurodymus skelbti nepagrįstus kaltinimus, tarp kurių buvo teiginiai, kad dabartinė Moldovos vyriausybė planuoja suklastoti rinkimų rezultatus, Moldovos narystė ES priklauso nuo to, ar šalis pakeis savo „seksualinę orientaciją“ ir kad prezidentė M. Sandu skatina vaikų prekybą.
Kiek paskyrų slypi už tinklo?
Šaltinis teigia, kad šį tinklą sudaro mažiausiai 90 „TikTok“ paskyrų, kai kurios jų prisidengia naujienų agentūromis ir renka neįtikėtinus kiekius peržiūrų.
Tokios paskyros nuo sausio mėnesio paskelbė tūkstančius vaizdo įrašų, kurie surinko daugiau nei 23 mln. peržiūrų ir 860 tūkst. „patinka“ paspaudimų. JAV skaitmeninės kriminalistikos laboratorija (DFRLab) pranešė, kad tinklas gali būti dar didesnis. Jų duomenimis, organizacija nuo sausio mėnesio surinko daugiau nei 55 mln. peržiūrų ir daugiau nei 2,2 mln. „patinka“.
„Klausyk, ar gali gauti pinigų iš Maskvos...“
Kaip teigiama šaltinyje, tinklas yra finansuojamas Rusijos. Reporterė nugirdo, kaip A. Juc telefonu prašė pinigų iš Maskvos.
„Klausyk, ar gali gauti pinigų iš Maskvos... Man reikia sumokėti savo žmonėms atlyginimus“,– kalbėdama telefonu sakė A. Juc.
Nėra aišku, kas konkrečiai siunčia tinklui pinigus, tačiau šaltinis nustatė organizacijos ryšius su I. Šoru per „Evrazia“.
„TikTok“ teigė, kad prieš rinkimus įgyvendino papildomas saugos priemones, ir toliau „aktyviai kovoja su apgaulingu elgesiu“. „Facebook“ savininkas „Meta“ į šaltinio išvadas nereagavo.
