Kallas: Rusijos naikintuvai virš Estijos yra „itin pavojinga provokacija“

Buvusi Estijos ministrė pirmininkė socialiniame tinkle „X“ įspėjo, kad naujausias Rusijos pažeidimas NATO rytiniame flange „dar labiau didina įtampą regione“, ir pridūrė, kad „ES visiškai solidarizuojasi su Estija“.
Talinas kiek anksčiau pranešė, kad trys Rusijos naikintuvai MiG-31 penktadienį pažeidė NATO narės Estijos oro erdvę virš Suomijos įlankos ir ten išbuvo 12 minučių.
„Rusija šiais metais jau keturis kartus pažeidė Estijos oro erdvę, o tai savaime yra nepriimtina. Tačiau šiandieninis įsiveržimas (...) yra beprecedentis įžūlumas“, – sakė užsienio reikalų ministras Margusas Tsahkna.
„Vis intensyvesnis Rusijos ribų bandymas ir didėjantis agresyvumas turi būti atremtas sparčiai didinant politinį ir ekonominį spaudimą“, – pabrėžė ministras.
Estijos užsienio reikalų ministerija penktadienį iškvietė Rusijos reikalų patikėtinį, kad šiam pateiktų protestą ir įteiktų notą dėl anksčiau penktadienį įvykdyto oro erdvės pažeidimo.
Apie pažeidimą pranešė ir Estijos gynybos pajėgos.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!