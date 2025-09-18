Kalendorius
Rugsėjo 18 d., ketvirtadienis
Vilnius +18°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Estija nuo 2026-ųjų nutrauks bet kokį gamtinių dujų importą iš Rusijos

2025-09-18 14:29 / šaltinis: BNS
2025-09-18 14:29

Estijos vyriausybė ketvirtadienį vyriausybė nusprendė nuo 2026 metų nutraukti bet kokio pavidalo gamtinių dujų importą iš Rusijos.

Estijos vėliava (nuotr. SCANPIX)

Estijos vyriausybė ketvirtadienį vyriausybė nusprendė nuo 2026 metų nutraukti bet kokio pavidalo gamtinių dujų importą iš Rusijos.

REKLAMA
3

Užsienio reikalų ministras Margusas Tsahkna (Margusas Cachna), pristatęs vyriausybei pasiūlymą tęsti ir griežtinti nacionalines sankcijas Rusijai, pabrėžė, jog to pagrindinis tikslas – visiškai uždrausti suskystintų gamtinių dujų (SGD) importą iš šalies agresorės.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Šiuo metu leidžiama pirkti ir importuoti SGD iš Rusijos, jei jos nenaudojamos skirstymo tinkle. Įsigaliojus pakeitimui, importo draudimas bus taikomas ir SGD“, – sakė ministras.

Suomija, Latvija taip pat apribojo SGD importą iš Rusijos įvairiais mechanizmais, įskaitant sienų uždarymą ir įstatyminius draudimus, o Lietuva jų seniai atsisakė.

Estija nusprendė palaipsniui visiškai atsisakyti rusiškų gamtinių dujų 2022-ųjų pavasarį.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų