Didžiulis sprogimas Baškirijoje: dronai smogė „Gazprom“ kompleksui

Pirminiais duomenimis, smūgis suduotas Rusijos naftos ir chemijos kompleksui, kuris gamina benziną, dyzelinį kurą ir kitus produktus. Smūgio metu buvo pažeista pirminio naftos perdirbimo įranga.
Smogė du dronai
Įmonė priklauso „Gazprom“ struktūrai.
Skaičiuojama, kad kompleksas per metus gali apdoroti apie 12 mlrd. tonų naftos.
Informaciją apie ataką patvirtino Baškirijos vadovas Radijus Chabirovas. Jo teigimu, objektą atakavo du dronai.
„Žuvusių ir nukentėjusių nėra. Veikė pasyvi ir aktyvi apsauga, įmonės apsauga atidengė ugnį. Šiuo metu nustatome žalos dydį. Šiuo metu gesiname gaisrą, visos tarnybos yra vietoje“, – cituojamas jis.
Socialinėse medijose plinta gaisro vaizdai, juose matyti tiršti dūmai, kylantys į dangų.
