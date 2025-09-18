Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Didžiulis sprogimas Baškirijoje: dronai smogė „Gazprom“ kompleksui

2025-09-18 13:07 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-18 13:07

Panašu, kad dronai atakavo „Gazprom“ naftos perdirbimo gamyklą Baškirijoje, skelbia „Kanal 24“. Apie tai pranešama rusų žiniasklaidoje ir „Telegram“ kanaluose.

Dronai atakavo „Gazprom“ naftos perdirbimo gamyklą Baškirijoje (nuotr. Telegram)

2

Pirminiais duomenimis, smūgis suduotas Rusijos naftos ir chemijos kompleksui, kuris gamina benziną, dyzelinį kurą ir kitus produktus. Smūgio metu buvo pažeista pirminio naftos perdirbimo įranga.

Smogė du dronai

Įmonė priklauso „Gazprom“ struktūrai.

Skaičiuojama, kad kompleksas per metus gali apdoroti apie 12 mlrd. tonų naftos.

Informaciją apie ataką patvirtino Baškirijos vadovas Radijus Chabirovas. Jo teigimu, objektą atakavo du dronai.

„Žuvusių ir nukentėjusių nėra. Veikė pasyvi ir aktyvi apsauga, įmonės apsauga atidengė ugnį. Šiuo metu nustatome žalos dydį. Šiuo metu gesiname gaisrą, visos tarnybos yra vietoje“, – cituojamas jis.

Socialinėse medijose plinta gaisro vaizdai, juose matyti tiršti dūmai, kylantys į dangų.

