Ukraina: okupuotame Melitopolyje Rusija pradeda naują šaukimo į kariuomenę bangą

2025-09-18 11:10 / šaltinis: ELTA
2025-09-18 11:10

Rusija pradeda naują mobilizacijos bangą laikinai okupuotame Melitopolio mieste, nes ruošiasi 2025 m. rudens šaukimui.

Rusų ataka Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)
36

Rusija pradeda naują mobilizacijos bangą laikinai okupuotame Melitopolio mieste, nes ruošiasi 2025 m. rudens šaukimui.

Apie tai „Telegrame“ pranešė Kovos su dezinformacija centras prie Ukrainos nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos.

„Rusija laikinai okupuotame Melitopolio mieste pradeda naują mobilizacijos bangą, ruošdamasi 2025 m. rudens šaukimui. Specialiame posėdyje okupacinė administracija aptarė priemones, kuriomis siekiama užtikrinti priverstinį gyventojų atvykimą į karo prievolės tarnybas, medicininių apžiūrų praėjimą ir registraciją. Iš esmės tai dar vienas bandymas priversti ukrainiečius kovoti prieš savo valstybę“, – rašoma pareiškime.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Centras pabrėžė, kad priverstinis laikinai okupuotų teritorijų gyventojų šaukimas į Rusijos kariuomenę yra šiurkštus tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimas ir kvalifikuojamas kaip karo nusikaltimas. Kremliaus pažadai, kad okupuotos Zaporižios srities dalies gyventojai „nebus įtraukiami mažiausiai penkerius metus“, pasirodė esą melagingi.

Nors Rusijos propaganda ir toliau tvirtina, kad Kremlius „rūpinasi“ okupacijos sąlygomis gyvenančiais žmonėmis, tikrovė yra kitokia: okupantai į laikinai okupuotose teritorijose gyvenančius Ukrainos piliečius žiūri tik kaip į išteklius, kaip į „patrankų mėsą“ savo kariuomenei papildyti.

Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, 2024 m. iš laikinai okupuotų teritorijų Zaporižios ir Chersono srityse, taip pat dalyje Donecko ir Luhansko sričių į Rusijos kariuomenę buvo pašaukta daugiau kaip 10 000 vyrų.

