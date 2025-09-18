Lietuvos krepšinio veteranai, kuriems šis sezonas gali būti paskutinis

Krepsinis.net pasidairė, kuriems žaidėjais tai gali tapti paskutiniais metais krepšinyje.
Deividas Gailius
Jei pernai Klaipėdos „Neptūne“ skaičiavome trejetą veteranų, kuriems tai atrodė artėjantis karjeros finišas, kai vienas jų – Žygimantas Janavičius – pakabino sportbačius ant vinies, o du liko tęsti žaidimo. D.Gailius tai darys nebe „Neptūne“, o „Gargžduose“. 37-erių puolėjas skaičiuos 14-ąjį savo sezoną LKL ir veikiausiai, kad jis taps paskutiniu. Pernai jo skaičiai siekė 5,6 taško ir 2 atkovotus kamuolius per 16 min.
Mindaugas Girdžiūnas
Štai tas veteranas, kurį vienintelį iš trio „Neptūnas“ išlaikė. M.Girdžiūnui tai bus 12-tas sezonas Klaipėdoje, o savo patirtimi rūbinėje jis lygių neturės. Vis dar geros sveikatos 36-erių snaiperis pernai rinko po 6,5 taško (36 proc. trit.) ir epizodiškai gali būti naudingas savo komandai.
Vytenis Lipkevičius
Patyrusį komandos veidą ir kapitoną turi ir Panevėžio „Lietkabelis“. Su peties trauma nuo pavasario vargstantis krepšininkas netrukus turėtų grįžti į aikštę, bet jam reikės laiko įgauti ritmą. O ir šiaip V.Lipkevičius nebėra vienas esminių „Lietkabelio“ ginklų. 36-erių puolėjui tai bus septinti metai Panevėžyje ir kartu galimai paskutiniai. Pernai jis per 22 minutes metė 5,8 taško, atkovojo 4 kamuolius ir rinko 8,3 naudingumo balo.
Edgaras Želionis
36-erių puolėjo biografija ir aplankytų komandų sąrašas – daugiau nei spalvingas. Nuo Ukrainos iki Kazachstano, nuo Saudo Arabijos iki Taivano. Pastarajame E.Želionis gana komfortiškai yra įsitaisęs keletą pastarųjų metų. Jis pats, kaip Mindaugas Kupšas, yra minėjęs, kad žaidimai tokiose lygose leidžia ne vien užsidirbti, bet ir pratęsti karjerą, kadangi sezonai nėra tokie ilgi ir varginantys. Puolėjas lieka Taivane, tačiau gal metai Kaohsiungo „Aquas“ jam bus paskutiniai?
Adas Juškevičius
Kol kas Adas yra be komandos, tačiau praktiškai nėra abejonių, kad anksčiau ar vėliau ją surasti dar pavyks. 36-erių gynėjas sezoną pernai užbaigė Lenkijoje, kur buvo solidus: fiksavo 13,4 taško, 2,2 atkovoto kamuolio, 3,2 rezultatyvaus perdavimo ir 12 naudingumo balų vidurkius. Žaisti Adas gali dar ne metus, o ilgiau, tačiau argumentas, artinantis jį prie šio veteranų sąrašo, yra ir naujoji veikla, kurios jis imasi – agentavimas.
Evaldas Kairys
Dar vienas žaidėjas, pernai praleidęs užsienyje ir dar neturintis klubo. Po mažiau nei mėnesio E.Kairiui sukaks 35-eri. Pernai jis praleido Turkijoje, Mersine, bet ten per 16 minučių pelnė 4,5 taško ir nuo vasario nežaidė dėl legionierių limito. Elitinės statistikos, kurią agentas galėtų parodyti klubams, aukštaūgis gal ir neturi, bet tikrai dar būtų naudingas žemesnės lentynos komandoms.
Vytautas Šulskis
Neseniai V.Šulskiui sukako 37-eri, bet veteranas puikiai priėmė savo vaidmenį už LKL ribų – žemesniame divizione. Dvejus metus jis praleido Marijampolės „Sūduvoje-Mantingoje“, kur pelnė 11,5 taško ir atkovojo 4,1 kamuolio per 26 minutes, o dabar persikėlė į Kauno rajono „Omegą“. Ten jo laukia ir dar vienas veteranas...
Šarūnas Vasiliauskas
Kaip senais laikais Prienuose čia atgims V.Šulskio ir Š.Vasiliausko duetas. 36-erių įžaidėjas jau buvo nusprendęs dėti tašką krepšinyje, bet „Omega“ jį sugrąžino į aikštę ir leido derinti sportą su komentavimu. NKL lygyje kaunietis atrodė ryškiai – metė po 18,8 taško, atliko 5,4 perdavimo ir galima spėti, kad nuo tolesnio žaidimo NKL jį sustabdytų arba sveikata, arba noras koncentruotis į kitą veiklą.
Martynas Gecevičius
Dar vienas žmogus, pastaruoju metu labiau žinomas ir matomas ne aikštėje, o už jos. M.Gecevičiui krepšinis NKL liko kaip malonumas, o ir pats jis neslepia, kad ilgi kilometrai iki Telšių visiškai nėra problema. 37-erių gynėjas dar tikrai yra vienas vedlių „Telšių“ klube, rinkęs 13,2 taško, atkovojęs 3,8 kamuolio ir atlikęs tiek pat perdavimo, bet vėlgi, galimas atvejis, kad dar metai kelyje gali privesti M.Gecevičių rinktis žiniasklaidą, podkastus ir eterį, o ne NKL parketą.
Gintautas Matulis
Prieš porą metų jis jau buvo paskelbęs apie karjeros pabaigą ir pradėjęs darbus Utenos „Juventus“ administracijoje. Bet galiausiai svajonė sužaisti olimpiadoje su 3x3 rinktine nugalėjo ir G.Matulis pilnai grįžo į sportą. Jurbarko „Kario“ komandai atstovaujantis G.Matulis gruodį švęs 39-ąjį gimtadienį ir dar turi parako: NKL metė 12,8 taško, atkovojo 5,4 kamuolio ir rinko 16,3 naudingumo balo per 25 min.
Julius Kazakauskas
Klaipėdietis žiemą švęs 35-ąjį gimtadienį ir pagal tai, kokį žaidimą jis rodo NKL, rinkdamas MVP titulus, atrodo, kad karjeros finišas dar nenusimato. Vis tik pats J.Kazakauskas jau ėmė treniruoti vaikus ir gali būti, kad būtent ši veikla po metų jį išstums iš aikštelės patį, nebent tai toliau pavyks derinti. Palangoje J.Kazakauskas pelnė 13,9 taško, atkovojo 10,8 kamuolio ir rinko 26,1 naudingumo balo. Kitą sezoną jis žais Kretingoje.
Laurynas Mikalauskas
Vienas pačių vyriausių NKL žaidėjų – L.Mikalauskui po poros savaičių sukaks jau 40 m. Būrį NKL komandų pakeitęs veteranas kitą sezoną rungtyniaus gimtosios Palangos klube, į kurį atsikels iš Klaipėdos. Nors skaičiai jo dar buvo geri (9,6 tšk., 5,8 atk. kam.), galbūt tai yra simbolinis žingsnis baigti kelią ten, kur jį krepšinyje ir pradėjo.
Marius Runkauskas
Kartu su L.Mikalausku Klaipėdoje žaidė ir legenda M.Runkauskas, kartu su juo Marius kelsis ir į Palangą. Prieš porą metų snaiperis paliko LKL lygį, kuriame praleido didžiąją karjeros dalį, bet jau ir NKL parkete gynėjas nebėra toks pastebimas. 39-erių krepšininkas pelnė po 5,1 taško pernai ir galbūt šis vienerių metų kontraktas jam bus paskutinis.
Mindaugas Stašys
Palangos komanda kitą sezoną akivaizdžiai bus pilna veteranų, nes joje lieka ir dar vienas 39-erių klubo atstovas M.Stašys. Klaipėdietis nuo 2021-ųjų vis dar žaidžia kažkur gimtosios Klaipėdos ir NKL nėra prapuolęs – meta 14,9 taško ir atlieka 6,1 perdavimo. Ir visa tai – šalia jau keletą metų turimos veiklos – darbo treneriu su vaikais ir studentais.
Julius Jucikas
35-erių šilutiškis, atrodo, dar neseniai rungtyniavo LKL, bet pernai žaidė Palangoje, o dabar persikėlė į gimtojo miesto klubą. Realiausia, kad tai simbolinis posūkis link karjeros finišo. NKL lygyje J.Jucikas dar buvo produktyvus – metė 13,5 taško, atkovojo 5 kamuolius, bet panašu, kad daugiau nei 15 m. trunkanti karjera netrukus pasieks finišą.
Ignas Razutis
Telšiuose liko ne tik M.Gecevičius, bet ir šis veteranas. I.Razutį galima vadinti NKL legenda – jis čia viso sužaidė 12 sezonų, didžiąją dalį Telšiuose, kur buvo vienas iš lyderių. 38-erių įžaidėjas kontraktą pratęsė dar metams ir sezonas parodys, jis bus paskutinis ar dar ne. Pernai I.Razutis pelnė 6,5 taško, atliko 3,7 perdavimo per 23 min.
Simas Jasaitis
Reikia pripažinti, kad kaip Mindaugas Lukauskis būdavo anksčiau, taip ir Simas Jasaitis tokiuose sąrašuose yra kasmet. Puolėjui – 43-eji, jis prieš kelis metus jau galvojo, kad nebežais, bet Kapo D‘Orlando komanda Italijoje prisikvietė lietuvį, kur jis rungtyniaus dar bent metus. Trečioji Italijos lyga gal ir nėra aukščiausias lygis, tačiau būnant tokių metų joje mesti 13,5 taško yra verta pagarbos.
