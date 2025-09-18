Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Moterų krepšinis

Pirmasis žingsnis link svajonės: Nacickaitės vedama „Kibirkštis“ pergalingai pradėjo atranką į Eurolygą

2025-09-18 17:45 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-18 17:45

Vilniaus „Kibirkštis“ žengė pirmą žingsnį link svajonės – žaidimo Eurolygoje. Atrankos rungtynėse sostinėje Lietuvos klubas 75:64 (18:18, 21:17, 11:18, 25:11) susitvarkė su Buržo „Tango“.

Vilniaus „Kibirkštis“ žengė pirmą žingsnį link svajonės – žaidimo Eurolygoje. Atrankos rungtynėse sostinėje Lietuvos klubas 75:64 (18:18, 21:17, 11:18, 25:11) susitvarkė su Buržo „Tango“.

23

Antroji komandų akistata vyks rugsėjo 24 dieną Burže. Į Eurolygą žengs ekipa, turėsianti tarpusavio pranašumą po dviejų mačų. 

Vilniaus merginos atitrūko rungtynių pradžioje (18:9), bet „Tango“ atsakė spurtu, lygino rezultatą (18:18) ir vertė Vilių Stanišauską prašyti pertraukėlės.

Apylygė kova vyko ir antrajame ketvirtyje, po kurio šeimininkės turėjo nedidelę persvarą (39:35), o po pertraukos „Tango“ pirmąsyk persvėrė rezultatą – 47:46. Skirtumas augo (51:46) ir prieš paskutinį kėlinį vilnietės atsiliko 50:53.

Situacija ėmė kisti lemiamu metu. Kamilė Nacickaitė Van der Horst tempė į priekį „Kibirkštį“, dar du taškus pelnė Zaay Green ir šeimininkės jau pirmavo 58:55.

Progą realizavo ir Gabija Meškonytė, ir Justina Miknaitė, tad atotrūkis augo – 62:55.

Minutės pertraukėlės nedavė vaisių „Tango“ komandai, kadangi Lietuvos klubo pranašumas tapo rekordiniu – 71:58.

„Kibirkštis“: Kamilė Nacickaitė Van der Horst 25 (6/9 trit., 5 rez. perd., 26 n.b.), Andjelina Radič 11, Zaay Green 10 (5/13 metimai), Gabija Meškonytė ir Justina Miknaitė – po 8.

„Tango“: Marie-Paule Foppossi ir Kariata Diaby (9 atk. kam.) – po 16, Maeva Djaldi 12 (9 atk. kam.)

