Pirmasis žingsnis link svajonės: Nacickaitės vedama „Kibirkštis“ pergalingai pradėjo atranką į Eurolygą

Antroji komandų akistata vyks rugsėjo 24 dieną Burže. Į Eurolygą žengs ekipa, turėsianti tarpusavio pranašumą po dviejų mačų.
Vilniaus merginos atitrūko rungtynių pradžioje (18:9), bet „Tango“ atsakė spurtu, lygino rezultatą (18:18) ir vertė Vilių Stanišauską prašyti pertraukėlės.
Apylygė kova vyko ir antrajame ketvirtyje, po kurio šeimininkės turėjo nedidelę persvarą (39:35), o po pertraukos „Tango“ pirmąsyk persvėrė rezultatą – 47:46. Skirtumas augo (51:46) ir prieš paskutinį kėlinį vilnietės atsiliko 50:53.
Situacija ėmė kisti lemiamu metu. Kamilė Nacickaitė Van der Horst tempė į priekį „Kibirkštį“, dar du taškus pelnė Zaay Green ir šeimininkės jau pirmavo 58:55.
Progą realizavo ir Gabija Meškonytė, ir Justina Miknaitė, tad atotrūkis augo – 62:55.
Minutės pertraukėlės nedavė vaisių „Tango“ komandai, kadangi Lietuvos klubo pranašumas tapo rekordiniu – 71:58.
„Kibirkštis“: Kamilė Nacickaitė Van der Horst 25 (6/9 trit., 5 rez. perd., 26 n.b.), Andjelina Radič 11, Zaay Green 10 (5/13 metimai), Gabija Meškonytė ir Justina Miknaitė – po 8.
„Tango“: Marie-Paule Foppossi ir Kariata Diaby (9 atk. kam.) – po 16, Maeva Djaldi 12 (9 atk. kam.)
