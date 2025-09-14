Fantastiškame Europos čempionato finale – dramatiškas Vokietijos triumfas!

Abi komandos dar nebuvo pralaimėjusios nė vieno mačo šiame čempionate.
Vokietijos rinktinei tai antras Senojo žemyno čempionų titulas, pirmąjį pavyko iškovoti dar 1993 metais, kai turnyras vyko Vokietijoje.
2023 metais būtent vokiečiai laimėjo pasaulio čempionatą, tad šiuo metu Vokietijai priklauso tiek stipriausios Europos, tiek pasaulio komandos vardas.
Turkijos rinktinė tik antrą kartą pateko į finalą. Būtent lemiamose rungtynėse Turkija krito ir 2001-siais, tad ši rinktinė lieka be Europos čempionato aukso.
Isaacas Bonga pelnė 20 taškų, atkovojo 5 kamuolius ir su 27 naudingumo balais tapo finalo MVP.
Europos čempionato MVP išrinktas vokiečių lyderis Dennisas Schroderis. Finale jis pelnė 16 taškų ir atliko 12 rezultatyvių perdavimų.
Vokietija: Isaacas Bonga 20 (5 atk. kam., 4/4 trit., 27 n.b.), Franzas Wagneris 18 (8 atk. kam.), Dennisas Schroderis 16 (12 rez. perd.), Tristanas Da Silva 13, Andreasas Obstas 9.
Turkija: Alperenas Šengunas 28, Cedi Osmanas 23 (6/9 trit., 40 min.), Shane‘as Larkinas 13 (6 atk. kam., 9 rez. perd., 5/16 metimai), Ademas Bonga 12.
Rungtynių eiga.
Turkijos rinktinei mačo pradžia buvo gerokai pozityvesnė – jie atitrūko 13:2, o Vokietija buvo priversta prašyti pasitarimo. Franzas Wagneris nutraukė vokiečių taškų badą (5:13), dar dvi atakas realizavo Isaacas Bonga (9:13), tad skirtumas tirpo. Kėliniui įpusėjus Dennisas Schroderis baudomis lygino rezultatą – 14:14. Vokiečiai rezultatą persvėrė (19:16) ir po pirmo kėlinio pirmavo 24:22.
Vokiečių pranašumas augo (28:22), tiesa, neilgam, nes spurtas 8:0 vėl išvedė į priekį Turkiją – 30:28. Alperenas Šengunas ir Cedi Osmanas tempė į priekį turkus (44:38), kad sukvietė vokiečius pasitarimui, po kurio Ademas Bona ir Franzas Wagenris apsikeitė taškais, o galiausiai po antrojo kėlinio Turkija pirmavo 46:40.
Panašiai įtempta kova tęsėsi. Vokiečiai I.Bongos dėka išsiveržė į priekį (50:49), bet A.Šengunas grąžino lygybę – 55:55. Turkija vėl didino pranašumą (61:55), kol tritaškio nesmeigė Johannesas Thiemannas – 63:63. Rezultatas dar keliskart susvyravo, o po trijų ketvirčių priekyje 67:66 buvo turkai.
Turkija darkart bandė bėgti į priekį (72:66), bet Vokietija vėl reagavo – 71:72. A.Šengunas ir Ercanas Osmani turėjo atsaką (76:71), bet svarbų tritaškį smeigė Andreasas Obstas – 74:76. I.Bonga darkart šovė iš toli (77:76), tai buvo jau ketvirtas jo tolimas metimas. Turkus truktelėjo Kenanas Sipahi (79:77), pražanga puolime skirta F.Wagneriui. Persvarą vokiečiams grąžino iš toli pataikęs Danielis Theisas, liko 2 minutės – 82:81. Shane‘as Larkinas turėjo atsakymą, po jo prabilo Dennisas Schroderis – 84:83. Liko minutė, A.Šengunas prametė, o D.Schroderis rodė lyderystę po kelių prieš tai nesėkmingų komandos draugų bandymų – 86:83. A.Šengunas metė iš toli netaikliai, D.Schroderis ėjo mesti baudų, jas realizavo ir vokiečiai buvo per plauką nuo triumfo – 88:83.
