Kalendorius
Rugsėjo 14 d., sekmadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
27
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Fantastiškame Europos čempionato finale – dramatiškas Vokietijos triumfas!

Paskelbtas turnyro MVP
2025-09-14 22:52 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-14 22:52

Europos krepšinio čempionatas – baigtas. Sekmadienio vakarą lemiamose rungtynėse dėl aukso Vokietija paskutinėmis rungtynių akimirkomis 88:83 nugalėjo Turkiją.

Europos krepšinio čempionatas – baigtas. Sekmadienio vakarą lemiamose rungtynėse dėl aukso Vokietija paskutinėmis rungtynių akimirkomis 88:83 nugalėjo Turkiją.

REKLAMA
27

Abi komandos dar nebuvo pralaimėjusios nė vieno mačo šiame čempionate.

Vokietijos rinktinei tai antras Senojo žemyno čempionų titulas, pirmąjį pavyko iškovoti dar 1993 metais, kai turnyras vyko Vokietijoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

2023 metais būtent vokiečiai laimėjo pasaulio čempionatą, tad šiuo metu Vokietijai priklauso tiek stipriausios Europos, tiek pasaulio komandos vardas.

REKLAMA
REKLAMA

Turkijos rinktinė tik antrą kartą pateko į finalą. Būtent lemiamose rungtynėse Turkija krito ir 2001-siais, tad ši rinktinė lieka be Europos čempionato aukso.

REKLAMA

Isaacas Bonga pelnė 20 taškų, atkovojo 5 kamuolius ir su 27 naudingumo balais tapo finalo MVP.

Europos čempionato MVP išrinktas vokiečių lyderis Dennisas Schroderis. Finale jis pelnė 16 taškų ir atliko 12 rezultatyvių perdavimų.

Vokietija: Isaacas Bonga 20 (5 atk. kam., 4/4 trit., 27 n.b.), Franzas Wagneris 18 (8 atk. kam.), Dennisas Schroderis 16 (12 rez. perd.), Tristanas Da Silva 13, Andreasas Obstas 9.

REKLAMA
REKLAMA

Turkija: Alperenas Šengunas 28, Cedi Osmanas 23 (6/9 trit., 40 min.), Shane‘as Larkinas 13 (6 atk. kam., 9 rez. perd., 5/16 metimai), Ademas Bonga 12.

Rungtynių eiga.

Turkijos rinktinei mačo pradžia buvo gerokai pozityvesnė – jie atitrūko 13:2, o Vokietija buvo priversta prašyti pasitarimo. Franzas Wagneris nutraukė vokiečių taškų badą (5:13), dar dvi atakas realizavo Isaacas Bonga (9:13), tad skirtumas tirpo. Kėliniui įpusėjus Dennisas Schroderis baudomis lygino rezultatą – 14:14. Vokiečiai rezultatą persvėrė (19:16) ir po pirmo kėlinio pirmavo 24:22. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Vokiečių pranašumas augo (28:22), tiesa, neilgam, nes spurtas 8:0 vėl išvedė į priekį Turkiją – 30:28. Alperenas Šengunas ir Cedi Osmanas tempė į priekį turkus (44:38), kad sukvietė vokiečius pasitarimui, po kurio Ademas Bona ir Franzas Wagenris apsikeitė taškais, o galiausiai po antrojo kėlinio Turkija pirmavo 46:40.

REKLAMA

Panašiai įtempta kova tęsėsi. Vokiečiai I.Bongos dėka išsiveržė į priekį (50:49), bet A.Šengunas grąžino lygybę – 55:55. Turkija vėl didino pranašumą (61:55), kol tritaškio nesmeigė Johannesas Thiemannas – 63:63. Rezultatas dar keliskart susvyravo, o po trijų ketvirčių priekyje 67:66 buvo turkai.

Turkija darkart bandė bėgti į priekį (72:66), bet Vokietija vėl reagavo – 71:72. A.Šengunas ir Ercanas Osmani turėjo atsaką (76:71), bet svarbų tritaškį smeigė Andreasas Obstas – 74:76. I.Bonga darkart šovė iš toli (77:76), tai buvo jau ketvirtas jo tolimas metimas. Turkus truktelėjo Kenanas Sipahi (79:77), pražanga puolime skirta F.Wagneriui. Persvarą vokiečiams grąžino iš toli pataikęs Danielis Theisas, liko 2 minutės – 82:81. Shane‘as Larkinas turėjo atsakymą, po jo prabilo Dennisas Schroderis – 84:83. Liko minutė, A.Šengunas prametė, o D.Schroderis rodė lyderystę po kelių prieš tai nesėkmingų komandos draugų bandymų – 86:83. A.Šengunas metė iš toli netaikliai, D.Schroderis ėjo mesti baudų, jas realizavo ir vokiečiai buvo per plauką nuo triumfo – 88:83. 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
D.Schroderis tapo MVP (FIBA nuotr.)
Išrinktas Europos čempionato simbolinis penketukas ir turnyro MVP (1)
Giannis Antetokounmpo (nuotr. FIBA)
Neįtikėtiną dramą išgyvenę Graikijos krepšininkai iškovojo bronzos medalius (17)
Giannis Antetokounmpo (nuotr. FIBA)
Turkijos rinktinė sutriuškino graikus ir atsidūrė finale (34)
Vokietija – Europos čempionato finale: užtikrintai palaužė Suomiją (37)

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
!!!
!!!
2025-09-14 21:48
Laimes tauta tikinti Dievu !
Vokietijos bažničios tuščios.Prisileido atbėgeliu ekonomika žlunga .Dvasini moralini nuosmuki yra išgyvenanti Vokietija .
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (27)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų