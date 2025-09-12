Turkijos rinktinė sutriuškino graikus ir atsidūrė finale

Finale sekmadienį turkų laukia Vokietija, o dėl bronzos graikai susigrums su suomiais.
Ercanas Osmani įspūdingai pradėjo rungtynes, jo ir Cedi Osmano dėka turkai pabėgo 7:0, o Tyleris Dorsey pradžioje buvo vienintelis, rinkęs taškus graikams – 6:12. Prisidėjo ir kiti (10:15), tad skirtumas tirpo, tačiau E.Osmani ir C.Osmanas priminė apie save – 24:12. 26:16 – taip po pirmo kėlinio pirmavo turkai.
Panagiotis Kalaitzakis ėmė mažinti skirtumą (20:26), kai pataikė iš toli, tačiau Alperenas Šengunas rengė geresnę atkarpą, šansus išnaudojo ir Furkanas Korkmazas, o turkai tolo – 43:24. Graikai tapo triuškinami (25:45), o po pirmo kėlinio turėjo daug galvos skausmo – 31:49.
Turkai išlaikė dominavimą (59:36), nors Kostas Sloukas ir bendravardis Antetokounmpo bandė gelbėti graikus – 44:66. Intriga mažėjo (46:69), trečiasis kėlinys artėjo prie pabaigos, o Turkija pirmavo jau 72:51.
Intriga taip ir nebeatgijo. C.Osmanas ir E.Osmani tvirtino turkų situaciją (77:55), o graikai atakų nesurengė.
Laikas seko ir Turkija laimėjo be problemų. Turkus į pergalę tempė E.Osmani, pelnęs 28 taškus (6/8 trit.), atkovojęs 6 kamuolius ir rinkęs 33 naudingumo balus.
Likus mažiau nei 2 minutėms Kostas Antetokounmpo po antros techninės pražangos dar paliko aikštę.
