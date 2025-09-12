Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Turkijos rinktinė sutriuškino graikus ir atsidūrė finale

2025-09-12 19:45 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-12 19:45

Europos čempionato antrajame pusfinalyje daug intrigos nesutikta. Turkijos rinktinė 94:68 (26:16, 23:15, 23:20, 22:17) nepasigailėjo graikų ir žengė į finalą.

Europos čempionato antrajame pusfinalyje daug intrigos nesutikta. Turkijos rinktinė 94:68 (26:16, 23:15, 23:20, 22:17) nepasigailėjo graikų ir žengė į finalą.

17

Finale sekmadienį turkų laukia Vokietija, o dėl bronzos graikai susigrums su suomiais.

Ercanas Osmani įspūdingai pradėjo rungtynes, jo ir Cedi Osmano dėka turkai pabėgo 7:0, o Tyleris Dorsey pradžioje buvo vienintelis, rinkęs taškus graikams – 6:12. Prisidėjo ir kiti (10:15), tad skirtumas tirpo, tačiau E.Osmani ir C.Osmanas priminė apie save – 24:12. 26:16 – taip po pirmo kėlinio pirmavo turkai.

Panagiotis Kalaitzakis ėmė mažinti skirtumą (20:26), kai pataikė iš toli, tačiau Alperenas Šengunas rengė geresnę atkarpą, šansus išnaudojo ir Furkanas Korkmazas, o turkai tolo – 43:24. Graikai tapo triuškinami (25:45), o po pirmo kėlinio turėjo daug galvos skausmo – 31:49.

Turkai išlaikė dominavimą (59:36), nors Kostas Sloukas ir bendravardis Antetokounmpo bandė gelbėti graikus – 44:66. Intriga mažėjo (46:69), trečiasis kėlinys artėjo prie pabaigos, o Turkija pirmavo jau 72:51.

Intriga taip ir nebeatgijo. C.Osmanas ir E.Osmani tvirtino turkų situaciją (77:55), o graikai atakų nesurengė.

Laikas seko ir Turkija laimėjo be problemų. Turkus į pergalę tempė E.Osmani, pelnęs 28 taškus (6/8 trit.), atkovojęs 6 kamuolius ir rinkęs 33 naudingumo balus.

Likus mažiau nei 2 minutėms Kostas Antetokounmpo po antros techninės pražangos dar paliko aikštę.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

Tiesa tokia
Tiesa tokia
2025-09-12 21:25
Turkai sutvarkis Graikija ateis galas ir vokietijai turkai čempionai.
Atsakyti
n
n
2025-09-12 21:00
Per rungtynes Lietuva - Suomija 4-to kėlinio pradžioje komentatorius Vyšniauskas po Normanto tritaškio sušuko "pirmyn vilniečiai", Lekšas nusijuokė ir pakartojo pritardamas. Po to iš karto buvo Jokubaičio trauma. Ar tai normalu, kai žaidžia Lietuvos rinktinė. Žema ir gėda. Net labiau žema, nei mūsų sirgaliai.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (17)
