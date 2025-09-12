Prasideda Europos krepšinio čempionato pusfinalio kovos: kurios komandos yra favoritės nugalėti?

Šiandien, penktadienį, stebėkite:
- 16.50 val. per TV6 – VOKIETIJA – SUOMIJA;
- 21.00 val. per TV3 – GRAIKIJA – TURKIJA.
Abi rungtynes kviečiame stebėti ir internetu:
Šių metų Europos krepšinio čempionatas pažėrė ne vieną staigmeną, tačiau bene labiausiai visus nustebino aštuntfinalyje palaužti prancūzai ir serbai. Anot sporto komentatoriaus Ryčio Vyšniausko, tai – bene dvi didžiausios čempionato sensacijos.
„Abi komandos krito labai panašiai: įsivėlė į lygią kovą su silpnesniais varžovais ir tiesiog labai prastai metė tritaškius. Ir prancūzai, ir serbai tiesiog labai daug prametė laisvi, ir jų varžovų rizikos gynyboje pasiteisino. Beje, serbai turėjo traumų, tad, galbūt, lemiamose rungtynėse nesusitvarkė psichologiškai. Tuo tarpu Prancūzijos rinktinė čempionate buvo eksperimentinės sudėties – atrodė, kad per visą turnyrą prancūzai taip ir nesusiklijavo“, – pastebi Rytis.
Kalbėdamas apie pirmąsias pusfinalio rungtynes, kurias išvysime jau šį vakarą, Rytis favorite vadina Vokietijos komandą. Tiesa, jis atkreipia dėmesį, kad kol kas Rygoje ši komanda gana prastai meta tritaškius. Tai reiškia, kad Suomija gali rizikuoti gynyboje panašiai kaip prieš serbus ir tikėtis sėkmės.
„Beje, šios komandos jau žaidė grupių etape Tamperėje – tada vokiečiai dominavo ir varžovus sutriuškino. Pusfinalyje tikrai tikiuosi atkaklesnių rungtynių, bet, kaip bežiūrėtum, vokiečiai turi laimėti“, – įsitikinęs jis.
Tuo tarpu antrosios šio vakaro rungtynės, kuriose susitiks Graikija ir Turkija, anot R. Vyšniausko, turėtų būti itin intriguojančios.
„Manau, kad tai yra labai skirtingos, bet panašaus lygio komandos. Čia viskas priklausys nuo dviejų esminių žaidėjų: Giannio Antetokounmpo ir Alpereno Šenguno. Turkai čempionate žaidžia labai gerą krepšinį – atrodo, kad Ergino Atamano magija pagaliau pradėjo veikti ir rinktinių krepšinyje. Tačiau graikai yra labai stiprūs ir jų negalima nuvertinti“, – sako sporto komentatorius pridėdamas, kad nežymiais favoritais šiose rungtynėse jis visgi laiko turkus.
Pasiekusi 5-ąją vietą, Lietuvos rinktinė savo pasirodymą šių metų Europos čempionate jau baigė. Visgi, anot Ryčio, galutinė vieta nėra tiek svarbi – esmė, kad buvo pasiektas ketvirtfinalis.
„Rinktinė žaidė gerai, treneriai atliko puikų darbą – tikrai negali būti jokių priekaištų. Visi suprantame, kiek šiai komandai buvo svarbus Rokas Jokubaitis. Po jo traumos reikalauti medalių būtų tiesiog nelogiška. Buvo labai graži pergalė prieš latvius – aš manau, kad rinktinė Europos čempionate pasirodė tikrai solidžiai“, – pakilia nata pokalbį baigia R. Vyšniauskas.
