  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
15
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Sakartvelą ištirpdę suomiai keliauja į Europos čempionato pusfinalį

2025-09-10 16:00 / šaltinis: krepsinis net ir tv3.lt inf.
2025-09-10 16:00

Suomiai šiandien švenčia. Europos čempionato ketvirtfinalyje Lassi Tuovi kariauna 93:79 (28:15, 29:25, 14:22, 22:17) palaužė kartvelus ir taip žengė į pusfinalį.

Suomiai šiandien švenčia. Europos čempionato ketvirtfinalyje Lassi Tuovi kariauna 93:79 (28:15, 29:25, 14:22, 22:17) palaužė kartvelus ir taip žengė į pusfinalį.

Ten suomių lauks arba vokiečiai, arba slovėnai.

Kartvelai neleido suomiams ilgesniam laikui išsiveržti į priekį (7:5), o Mikaelas Jantunenas bei Goga Bitadze apsikeitė tritaškiais – 10:8. Galiausiai Sasu Salinas tritaškiu didino Suomijos pranašumą iki kol kas rekordinio (19:13), o Olivier Nkamhoua šovė dar vieną tolimą metimą – 22:13. Suomija kontroliavo padėtį po pirmo kėlinio – 28:15.

Solidus Miikka Muurinenas rinko svarbius taškus suomiams, tad jie tolo – 40:28. Tritaškiai toliau padėjo Suomijai kontroliuoti padėtį (50:32), o po pirmosios mačo dalies kartvelai turėjo galvos skausmo – 40:57.

Skirtumas tapo jau triuškinamas (62:42), nors kartvelai rankų nenuleido ir pelnė be atsako 7 taškus – 49:62. Skirtumas lėtai tirpo (55:67), kol Bekos Burjanadzes metimas vertė Lassi Tuovi prašyti pasitarimo – 59:69. Liko minutė kėlinyje, po kurios intriga buvo gyva – 62:71.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Luka Dončičius (nuotr. FIBA)
Vokietija – Slovėnija tiesiogiai: Dončičiaus rinktinė stoja į kovą su vokiečių žvaigždėms
Lietuva – Graikija (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS)
Ačiū už kovą: Graikija užbaigė Lietuvos kelionę Europos čempionate (292)
Nesustabdomi turkai patiesė lenkus – keliauja į Europos čempionato pusfinalį (21)
Arnas Velička (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Braliukai, nepykit: it liūtai grūmęsi Lietuvos krepšininkai eliminavo Latviją! (225)

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

Minde
Minde
2025-09-10 17:35
Džiugu matyti Suomius nuo pradžių uzsivedusius nuo pirmu minučių kovojančius,taip pat ir tas C jaunuolis gerai atrodo kovingai,manau tikrai jie yra verti buti Final 4.
Kuzia
Kuzia
2025-09-10 18:09
Kon reiškia turėti kas moka mesti tritaskius
Bent gerbt kitus mokykis
Bent gerbt kitus mokykis
2025-09-10 19:48
Ištirpdę? Jūsų smagenai pratirpę... Nuvažiuosit į Sakartvelą, už trydą, jums keušius ištirpdys.
