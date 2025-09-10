Sakartvelą ištirpdę suomiai keliauja į Europos čempionato pusfinalį

Ten suomių lauks arba vokiečiai, arba slovėnai.
Kartvelai neleido suomiams ilgesniam laikui išsiveržti į priekį (7:5), o Mikaelas Jantunenas bei Goga Bitadze apsikeitė tritaškiais – 10:8. Galiausiai Sasu Salinas tritaškiu didino Suomijos pranašumą iki kol kas rekordinio (19:13), o Olivier Nkamhoua šovė dar vieną tolimą metimą – 22:13. Suomija kontroliavo padėtį po pirmo kėlinio – 28:15.
Solidus Miikka Muurinenas rinko svarbius taškus suomiams, tad jie tolo – 40:28. Tritaškiai toliau padėjo Suomijai kontroliuoti padėtį (50:32), o po pirmosios mačo dalies kartvelai turėjo galvos skausmo – 40:57.
Skirtumas tapo jau triuškinamas (62:42), nors kartvelai rankų nenuleido ir pelnė be atsako 7 taškus – 49:62. Skirtumas lėtai tirpo (55:67), kol Bekos Burjanadzes metimas vertė Lassi Tuovi prašyti pasitarimo – 59:69. Liko minutė kėlinyje, po kurios intriga buvo gyva – 62:71.
