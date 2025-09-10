Kalendorius
Rugsėjo 10 d., trečiadienis
Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Graikijos fanai sužavėti: aukština Lietuvos sirgalių poelgį po pralaimėtų rungtynių

2025-09-10 09:48 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-10 09:48

Nors Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė antradienio vakarą Rygoje baigė savo kovą dėl medalių Europos pirmenybėse, tačiau net ir pralaimėjusi sugebėjo užkariauti kone visos Europos simpatijas.

Nors Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė antradienio vakarą Rygoje baigė savo kovą dėl medalių Europos pirmenybėse, tačiau net ir pralaimėjusi sugebėjo užkariauti kone visos Europos simpatijas.

1

Krepšinyje įprasta, kad po skaudžių pralaimėjimų ekipų fanai rungtynes palieka dar nenuskambėjus finalinei rungtynių sirenai, tačiau Lietuvos ekipos sirgaliai su komanda buvo iki pat galo ir dar ilgiau.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Išlydėti kaip čempionai

Po rungtynių, kurias Lietuva pralaimėjo 76:87, Rygos „Xiaomi“ arenoje gausiai susirinkę Lietuvos rinktinės sirgaliai savo komandą išlydėjo gausiomis ovacijomis ir kone visą minutę plojo atsistoję skanduodami „Lietuva, Lietuva!“.

Transliacijos metu FIBA režisieriai tuo metu rodė Graikijos ekipos pasitarimą ir užvedančią jos lyderio Giannio Antetokounmpo kalbą, tad tuo metu garsiai girdimas Lietuvos vardas ir pagarba savo šaliai neprasprūdo ir graikų sirgaliams.

Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės sirgaliai
(29 nuotr.)
(29 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės sirgaliai

Į tokį savo tautiečių palaikymą socialinėje erdvėje graikai reagavo apipildami lietuvius komplimentų jūra ir linkėdami sėkmės sekančiuose čempionatuose.

„Esu graikas, myliu Lietuvos krepšinio komandą ir jos mokyklą nuo vaikystės. Augdamas jaučiau pagarbą jiems. Suaugęs turėjau garbės dirbti su lietuviais. Vien meilė ir gili pagarba Lietuvos tautai. Net ir šįvakar jie parodė savo didybę – 10 tūkstančių žmonių minia ir komanda iki pat įspūdingos akimirkos iškart po rungtynių pabaigos. Man tai buvo didžiausia viso turnyro akimirka“, – po „FIBA EuroBasket“ feisbuke įkelta nuotrauka rašė graikas Pantelis-Sekios Maritimusas.

Skaičiuojama, kad Rygos arenoje Lietuvos rinktinę palaikė apie 9 tūkst. sirgalių iš Lietuvos.

„Sveikinu Lietuvą! Labiausiai krepšiniu pamišusi šalis pasaulyje! Mums patinka, kaip jūs mylite šį žaidimą. Štai kodėl jūs visada esate viena geriausių komandų Europoje ir netrukus vėl būsite!“, – rašė kitas graikas Marinos Georgiopoulos.

Lietuvos sirgalių palaikymą Rygos arenoje žiūrėkite straipsnio viršuje.

Gražiausius rungtynių epizodus žiūrėkite čia:

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

