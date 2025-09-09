Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Rinktinės varikliukas toliau nestabdo: Arno Veličkos tritaškiai – paslaptis ir graikams

2025-09-09 21:58 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-09 21:58

Lietuvos rinktinė Europos čempionato ketvirtfinalyje susitinka su Giannio Antetokounmpo vedama Graikijos nacionaline komanda.

Lietuvos rinktinė Europos čempionato ketvirtfinalyje susitinka su Giannio Antetokounmpo vedama Graikijos nacionaline komanda.

4

Po pirmų dešimties minučių Graikija pirmavo 19:24, o ją į priekį veda NBA superžvaigždė G. Antetokounmpo, kuris per pirmąjį ketvirtį pelnė 11 taškų.

Lietuvos ekipoje ir vėl ryškus Arnas Velička, kuris yra trečias naudingiausias komandos žaidėjas. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pirmoje mačo dalyje įžaidėjas pataikė abu mestus tolimus metimus ir atliko 2 rezultatyvius perdavimus.

Viskas arba nieko: Lietuva – Graikija
(84 nuotr.)
(84 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Viskas arba nieko: Lietuva – Graikija

Ypač svarbus buvo A. Veličkos tritaškis antrojo ketvirčio gale, kuris sumažino lietuvių atsilikimą iki minimumo 39:38.

Visgi paskutinę minutę graikai sužaidė ypač drausmingai ir po 20 minučių kovos pirmauja 44:38.

Rezultatyviausias mūsiškių gretose J. Valančiūnas, kuris pelnė 15 taškų ir atkovojo 7 kamuolius.

7 taškus surinko Gytis Radzevičius.

G. Antetokounmpo pirmojo ketvirčio epizodai:

Lietuviai grupių etape pralaimėjimo kartėlį patyrė tik prieš vokiečius, o aštuntfinalyje 88:79 įveikė Latviją. Graikija krito prieš bosnius, kai neturėjo Giannio Antetokounmpo, o aštuntfinalyje 85:79 susitvarkė su Izraeliu.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

