Kilus skandalui dėl Roberto Javtoko žodžių – griežta buvusios krepšininkės Brazdeikytės reakcija

Įvykis sulaukė plataus atgarsio – Javtokas atsiprašė, o „Lietuvos krepšinio“ asociacija paskelbė, kad Etikos, drausmės ir apeliacinė komisija pradeda tyrimą.
Naujienų portalui tv3.lt savo nuomonę išsakė ir buvusi krepšininkė Lina Brazdeikytė.
„Tai ne vieno žmogaus problema, tai mūsų visuomenė“
Lina pabrėžia, kad šioje situacijoje svarbiausia ne vieno žmogaus pasisakymas, o platesnė visuomenės kultūra.
„Jei sausai, siaurai į šitą klausimą žiūrėti, atsakymas irgi būtų sausas, siauras: situaciją vertinu neigiamai. Taip negali būti, taip neturėtų būti ir tai nėra priimtina normaliame žmonių bendravime, pakankamai išprususiai visuomenei.
Bet labai norėčiau į šitą problemą pažiūrėti truputėlį plačiau. Tai nėra tik vieno žmogaus klausimas – tai mūsų visuomenė, mūsų visuomenės suvokimas apie moterį, jos padėtį, apie pagarbą. Tai visuomenė, kurios Seimas nesugeba ratifikuoti Stambulo konvencijos, visuomenė, kurioje pilna homofobinių ir rasistinių nuotaikų, kur dalis žmonių balsuoja už tuos, kurie daro Lietuvai gėdą. Čia yra esmė. Supaprastinti viską iki vieno žmogaus, manau, nebūtų teisinga“, – kalba ji.
Pasak L. Brazdeikytės, nederamai pasielgė ne tik R. Javtokas, bet ir žurnalistas, kuris jį kalbino.
„Jo replikose ir reakcijose taip pat nebuvo pagarbos moteriai. Tai jeigu jau kalame Robertą, kodėl nekalame ir Rolando? Bet tai vėl būtų tik du žmonės. O mūsų visuomenė šiandien, deja, yra labai neišprususi šiuo klausimu.“
Atsiprašymo neužtenka?
Klausiama, ar viešo atsiprašymo pakanka, L. Brazdeikytė teigia, kad esmė slypi giliau.
„Daugiau būtų suvokti pačią esmę. Ne tai, kad „pasakiau – taip negalėjau sakyti viešai“. Ne tame esmė. Svarbu tai, kad aš net pagalvoti taip negalėčiau. O esmė yra eiti ir savo pavyzdžiu rodyti, kaip turi atrodyti pagarba moteriai, kaip turi atrodyti darbiniai santykiai, kokiu pagrindu jie turi būti grįsti, kokios kalbos galimos, o kokios ne. Šito pas mus labai trūksta“, – akcentuoja ji.
Pasak Linos, ši situacija gali tapti proga platesnei diskusijai.
„Reikėtų pasinaudoti šiuo atveju ir plačiau pažvelgti, kad užkirstume kelią tokiems dalykams ateityje. Nes jei kaltinsime tik vieną žmogų, tai nėra teisinga. Tokių atvejų bus ir daugiau tol, kol suvoksime, kad iš esmės tai yra neteisinga.“
