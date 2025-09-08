Po R.Javtoko pasisakymo – K.Nacickaitės atsakas: psichologiškai žalojantys teiginiai

R.Javtokas laidos vedėjui Rolandui Mackevičiui skandalingai papasakojo apie Kamilės Nacickaitės-Van Der Horst situaciją, kuri šią vasarą pasirašė sutartį su „Kibirkštimi“.
„Moterų krepšinis, turime panelę, kuri yra garsi, dabar su leliuku, žaidė Europos čempionate. Nacickaitė. Su mažu leliumi keliavo į visas stovyklas“, – laidoje kalbėjo R.Javtokas.
„Ji buvusi kaip ir su moterimi, – R.Mackevičiui paklausus, kas prižiūrėjo vaiką, atsakinėje R.Javtokas. – Dabar bičas – juodas. Ji su juo apsiženijo. Ji šiaulietė, charizmatiška.“
Praėjus dienai po pasirodžiusios laidos R.Javtokas išplatino atsiprašymą.
„Mano apgailestavimą turbūt būtų galima išreikšti daugeliu žodžių, bet tikiu, kad tinkamiausias – atsiprašau. Tikrai, labai nuoširdžiai atsiprašau Kamilės, jos artimųjų, Lietuvos krepšinio bendruomenės“, – feisbuke parašė R.Javtokas.
Galiausiai sureagavo ir pati K.Nacickaitė, pasmerkusi R.Javtoko pasisakymus.
„Kibirkšties“ klubo prezidento ir akcininko Roberto Javtoko mintys apie mano asmeninį gyvenimą laidoje „Nepatogūs Klausimai“ yra orumą žeminantys, reputacijai kenkiantys bei psichologiškai žalojantys seksistiniai bei rasistiniai teiginiai, – feisbuke rašė krepšininkė. – Tai nepriimtina jokioje aplinkoje, o ypatingai – darbinėje, sportinėje.
Mano šeima ir privatus gyvenimas yra būtent – privatus. Išsakyti žodžiai daro moralinę ir psichologinę žalą, griauna pasitikėjimą ir kuria nesaugumo jausmą tiek man, tiek kitoms moterims sporte. Patikėjusi šiuo klubu ir moterų krepšinio ateitimi grįžau iš užsienio žaisti į Lietuvą. Todėl tokie pasisakymai ne tik demoralizuoja mane kaip profesionalią sportininkę, bet ir menkina mano ir mano šeimos įvaizdį.
Robertas Javtokas yra mano dabartinio klubo prezidentas, todėl yra galios pozicijoje ir visi jo vieši pasisakymai turėtų atitikti aukščiausios pagarbos, profesinės etikos ir lyderystės standartus. Taip, Robertas Javtokas viešai atsiprašė, bet moralinė žala padaryta. Nesijaučiu saugi būdama tokioje aplinkoje ir noriu atkreipti dėmesį, kad toks elgesys yra nepriimtinas. Tikiu, kad vadovaujančias pareigas užimantis žmogus turi atsakyti už savo veiksmus – jo elgesys niekada neturėtų tapti mobingo forma.
Ši situacija yra ne tik apie mane. Ji yra apie pagarbą, lygias galimybes ir apie tai, kokią kultūrą mes, kaip sporto bendruomenė, norime kurti. Esu pasiryžusi imtis veiksmų, kad moterims sporte būtų saugu.“
