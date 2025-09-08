„Lietkabelis“ atsisveikino su vidurio puolėju iš Kanados

Su 26-erių vidurio puolėju sutartis nutraukta abipusiu sutarimu.
Tarpsezoniu, dar prieš atvykstant į Lietuvą, aukštaūgis patyrė traumą, dėl kurios praleido pasirengimo sezonui pradžią.
Rugpjūčio 11 d. „Lietkabelis“ oficialiai pranešė, kad į traumuoto žaidėjo vietą sudarius laikiną sutartį atvyksta Augustine’as Rubitas.
Kanadietis praėjusiame sezone žaidė Vengrijoje, kur atstovavo Solnoko „Olajbanyasz“ komandai ir FIBA Europos taurės varžybose per 33 minutes pelnė 15,7 taško, atkovojo 12,7 kamuolio ir rinko 17,3 naudingumo balo.
Vengrijos čempionate aukštaūgis per 30 minučių pelnė 14,9 taško, atkovojo 11,7 kamuolio ir rinko 19,4 naudingumo balo.
Tai buvo jo pirmasis profesionalaus krepšininko sezonas, o prieš tai jis atstovavo Kalifornijos „Golden Bears“ komandai Nacionalinėje koledžų atletų asociacijoje (NCAA).
