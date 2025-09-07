Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > LKL

„Šiauliai“ nugalėjo latvių klubą

2025-09-07 19:47 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-07 19:47

„Šiauliai" pasiruošimo sezonui etape pasiekė antrąją pergalę. Saulės miesto ekipa rungtynėse namų arenoje 97:82 (23:26, 31:16, 27:19, 16:21) patiesė Liepojos „Liepaja" krepšininkus.

D.Romančenko vedė ekipą į pergalę (Klubo nuotr.)

„Šiauliai“ pasiruošimo sezonui etape pasiekė antrąją pergalę. Saulės miesto ekipa rungtynėse namų arenoje 97:82 (23:26, 31:16, 27:19, 16:21) patiesė Liepojos „Liepaja“ krepšininkus.

0

Ryškiausiai nugalėtojų gretose pasirodė Dovydas Romančenko, per 24 minutes rinkęs 19 taškų (3/4 dvit., 3/4 trit., 4/5 baud.) ir atkovojęs 4 kamuolius.

Cedrico Hendersono sąskaitoje buvo 18 taškų, Willo Richardsono – 17, Oskaro Pleikio ir Jordano Browno – po 15.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Varžovų komandoje spindėjo Xavieras DuSellas, pasižymėjęs 20 taškų.

„Šiauliai“: Dovydas Romančenko 19, Cedricas Hendersonas 18, Willas Richardsonas 17, Oskaras Pleikys ir Jordanas Brownas po 15, Dayvionas McKnightas 5 (7 rez. perd.), Vaidas Kariniauskas (7 rez. perd.) ir Danielis Baslykas po 4.

„Liepaja“: Xavieras DuSellas 20, Edvardas Egle 16, Redas Martinsos 14, Vitalijus Šymanskis 12, Kristianas Šulcas 8.

