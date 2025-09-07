„Šiauliai“ nugalėjo latvių klubą

Ryškiausiai nugalėtojų gretose pasirodė Dovydas Romančenko, per 24 minutes rinkęs 19 taškų (3/4 dvit., 3/4 trit., 4/5 baud.) ir atkovojęs 4 kamuolius.
Cedrico Hendersono sąskaitoje buvo 18 taškų, Willo Richardsono – 17, Oskaro Pleikio ir Jordano Browno – po 15.
Varžovų komandoje spindėjo Xavieras DuSellas, pasižymėjęs 20 taškų.
„Šiauliai“: Dovydas Romančenko 19, Cedricas Hendersonas 18, Willas Richardsonas 17, Oskaras Pleikys ir Jordanas Brownas po 15, Dayvionas McKnightas 5 (7 rez. perd.), Vaidas Kariniauskas (7 rez. perd.) ir Danielis Baslykas po 4.
„Liepaja“: Xavieras DuSellas 20, Edvardas Egle 16, Redas Martinsos 14, Vitalijus Šymanskis 12, Kristianas Šulcas 8.
