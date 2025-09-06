Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > LKL

Lemiamu metu jaunuolių patrauktas „Žalgiris“ įveikė „Lietkabelį“

2025-09-06 18:53 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-06 18:53

Sezonui besirengiantis Kauno „Žalgiris“ iškovojo antrąją pergalę kontroliniame mače.

K.Mikalauskas pataikė vieną kertinių metimų (Roko Snarskio, Žalgiris.lt nuotr.)

Sezonui besirengiantis Kauno „Žalgiris“ iškovojo antrąją pergalę kontroliniame mače.

0

Baku „Sabah“ 75:58 nugalėję žalgiriečiai namie įveikė ir Panevėžio „Lietkabelį“ – 87:82 (26:23, 21:18, 21:26, 19:15).

Rungtynės startavo lygia kova, tritaškiu su pirmojo kėlinio sirena skirtumą perpus pjovė Jamelas Morrisas (26:23). Antrajame ketvirtyje Dovydas Buika sukūrė „Žalgiriui“ dviženklę persvarą (39:29), bet tai ramaus gyvenimo negarantavo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Likus žaisi keturias minutes J.Morrisas sušvelnino skirtumą iki minimalaus (78:79). Kajus Mikalauskas į tai atsakė tritaškiu, dvitaškiu su pražanga persvarą sutvirtino Dominykas Daubaris (87:79).

Vienintelius taškus per dvi likusias minutes tritaškiu pelnė Paulius Danusevičius.

Nugalėtojams 17 taškų surinko Dustinas Sleva (4/5 dvitaškių), 16 – Mosesas Wrightas (7/12 dvitaškių, 4 atk. kam., 5 klaidos), 12 – Edgaras Ulanovas, po 9 – Dovydas Buika (4 atk. kam., 3 rez. perd.) ir Dominykas Daubaris (6 atkt. kam.), 7 – Ignas Brazdeikis (4 atk. kam., 3 rez. perd.), po 6 – Arnas Butkevičius (4 rez. perd.) ir Kajus Mikalauskas (5 atk. kam.), 5 – Nedas Raupelis (5 atk. kam.).

Be taškų liko tik paskutinis prie pasirengimo prisijungęs Mantas Rubštavičius (0/4 tritaškių), nuo suolo nepakilo Majus Bulanovas ir Ignas Štombergas.

Šiame mače „Žalgiriui“ dėl smulkios traumos nepadėjo Nigelas Williamsas-Gossas, kiek ilgiau teks palaukti Dovydo Giedraičio sugrįžimo, su rinktinėmis išvykę Sylvainas Francisco, Maodo Lo, Deividas Sirvydis, Ąžuolas Tubelis ir Laurynas Birutis.

Panevėžio klubas mačui registravo devynis žaidėjus, nuo suolo nepakilo Vytenis Lipkevičius. 20 taškų pelnė Augustine’as Rubitas (7/11 dvitaškių), 18 – J.Morrisas (3/8 tritaškių, 4 rez. perd.), 17 – P.Danusevičius (6 atk. kam.), po 8 – Danielius Lavrinovičius ir Lazaras Mutičius, 6 – Nojus Radžius (4 atk. kam., 6 rez. perd.), 3 – Nojus Kulieša, 2 – Gabrielius Maldūnas (0/5 dvitaškių, 5 atk. kam.).

„Žalgiris“ sezoną pradės rugsėjo 20-osios maču Jonavoje, „Lietkabelis“ tą pačią dieną savo arenoje priims Klaipėdos „Neptūną“.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

