Kalendorius
Rugsėjo 6 d., šeštadienis
Vilnius +27°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > LKL

„Rytas“ sezono pradžioje namais vadins „Active Vilnius“ areną

2025-09-06 14:33 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-06 14:33

Vilniaus „Rytas“ naująjį 2025–2026 m. krepšinio sezoną pradės su pokyčiais – sostinės klubas oficialiai patvirtino, kad pirmąsias namų rungtynes žais „Active Vilnius“ arenoje.

„Ryto“ gerbėjai sužinojo, kur palaikys komandą (BNS nuotr.)

Vilniaus „Rytas“ naująjį 2025–2026 m. krepšinio sezoną pradės su pokyčiais – sostinės klubas oficialiai patvirtino, kad pirmąsias namų rungtynes žais „Active Vilnius“ arenoje.

REKLAMA
0

Tokį sprendimą lėmė ilgiau nei planuota užsitęsusios derybos dėl gretimos arenos nuomos. Siekdama aiškumo ir stabilumo tiek komandai, tiek sirgaliams, klubo vadovybė pasirinko patikimą sprendimą – areną, kurią aistruoliai savo palaikymu jau pavertė tikraisiais „Ryto“ namais.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Su arenos nuomotoju esame labai arti galutinio susitarimo, tačiau vis dar yra klausimų dėl sirgalių patirties ir klubo interesų užtikrinimo. Siūlėme įvairius sprendimus, kurie būtų buvę naudingi visoms šalims, tačiau su trečiosiomis šalimis, susijusiomis su arena, kol kas nepasiekėme jokio kompromiso, todėl nematome prasmės keltis į areną tokiomis sąlygomis – teigė Vilniaus „Ryto“ direktorius Jaroslav Latušinskij. – Kol neturime aiškaus ir visoms pusėms tinkamo sprendimo, pasirinkome pradėti sezoną „Active Vilnius“ arenoje – čia mūsų bendruomenė jaučiasi kaip namuose, o narysčių turėtojai galės be trikdžių atsinaujinti savo vietas.“

REKLAMA
REKLAMA

Nors derybos dėl kitos arenos dar nėra galutinai užbaigtos, šiuo metu svarbiausia, kad sostinės ekipa turi užtikrintą vietą savo kovoms, o sirgaliai savo vietą tribūnose galės užsitvirtinti jau nuo rugsėjo 8-osios, kuomet bus pradėtas JBR narysčių pratęsimas 2025–2026 m. sezonui.

REKLAMA

Sezono startas laukia intensyvus – rugsėjo 21-ąją „Rytas“ sužais pirmąsias rungtynes Lietuvos krepšinio lygoje prieš Kėdainių „Nevėžį-Paskolų klubą“, o po kelių dienų, rugsėjo 24-ąją, namuose priims „Gargždus“.

„Active Vilnius“ arena – Vilniaus „Ryto“ namų tvirtovė, garsėjanti ypatinga atmosfera. Čia sirgaliai yra labai arti aikštės, todėl jų palaikymas sukuria tikrą spaudimą varžovams. Šioje arenoje sirgaliams ir toliau bus sudarytos sąlygos mėgautis rungtynėmis bei palaikyti komandą, o klubas, kartu su partneriais „Active Vilnius“, sieks užtikrinti kuo geresnę patirtį tiek aikštelėje, tiek tribūnose.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
J.Latušinskij dalyvavo pokalbyje
„Ryto“ direktorius: apie arenos nuomą iš T.Okmano, G.Radzevičiaus išsaugojimą ir aklai patikėjusį Ą.Tubelį

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų