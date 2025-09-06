„Rytas“ sezono pradžioje namais vadins „Active Vilnius“ areną

Tokį sprendimą lėmė ilgiau nei planuota užsitęsusios derybos dėl gretimos arenos nuomos. Siekdama aiškumo ir stabilumo tiek komandai, tiek sirgaliams, klubo vadovybė pasirinko patikimą sprendimą – areną, kurią aistruoliai savo palaikymu jau pavertė tikraisiais „Ryto“ namais.
„Su arenos nuomotoju esame labai arti galutinio susitarimo, tačiau vis dar yra klausimų dėl sirgalių patirties ir klubo interesų užtikrinimo. Siūlėme įvairius sprendimus, kurie būtų buvę naudingi visoms šalims, tačiau su trečiosiomis šalimis, susijusiomis su arena, kol kas nepasiekėme jokio kompromiso, todėl nematome prasmės keltis į areną tokiomis sąlygomis – teigė Vilniaus „Ryto“ direktorius Jaroslav Latušinskij. – Kol neturime aiškaus ir visoms pusėms tinkamo sprendimo, pasirinkome pradėti sezoną „Active Vilnius“ arenoje – čia mūsų bendruomenė jaučiasi kaip namuose, o narysčių turėtojai galės be trikdžių atsinaujinti savo vietas.“
Nors derybos dėl kitos arenos dar nėra galutinai užbaigtos, šiuo metu svarbiausia, kad sostinės ekipa turi užtikrintą vietą savo kovoms, o sirgaliai savo vietą tribūnose galės užsitvirtinti jau nuo rugsėjo 8-osios, kuomet bus pradėtas JBR narysčių pratęsimas 2025–2026 m. sezonui.
Sezono startas laukia intensyvus – rugsėjo 21-ąją „Rytas“ sužais pirmąsias rungtynes Lietuvos krepšinio lygoje prieš Kėdainių „Nevėžį-Paskolų klubą“, o po kelių dienų, rugsėjo 24-ąją, namuose priims „Gargždus“.
„Active Vilnius“ arena – Vilniaus „Ryto“ namų tvirtovė, garsėjanti ypatinga atmosfera. Čia sirgaliai yra labai arti aikštės, todėl jų palaikymas sukuria tikrą spaudimą varžovams. Šioje arenoje sirgaliams ir toliau bus sudarytos sąlygos mėgautis rungtynėmis bei palaikyti komandą, o klubas, kartu su partneriais „Active Vilnius“, sieks užtikrinti kuo geresnę patirtį tiek aikštelėje, tiek tribūnose.
