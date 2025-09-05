„Juventus“ nusileido triženklį rezultatyvumą pasiekusiam „Rytui“

Uteniškiams 24 taškus pelnė Devonas Danielsas, 20 pridėjo Lukas Uleckas, po 12 – Erikas Venskus ir Ernestas Sederevičius, 10 – Tarrynas Toddas, 8 – Šarūnas Beniušis, 5 – Ryanas Schwiegeris, 4 – Titas Didžgalvis, 3 – Šarūnas Valunta.
Nugalėtojų gretose rezultatyviausiai žaidė 26 taškus pelnęs Jacobas Wiley.
Uteniškiai kontrolinių rungtynių ciklą pradėjo pergalėmis prieš Valmieros „Glass Via“ ir Jonavos komandas.
Rugsėjo 8 d. uteniškiai sužais kontrolines rungtynes Kaune – susikaus su Londono „Lions“ klubu.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!