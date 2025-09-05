Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > LKL

„Juventus“ nusileido triženklį rezultatyvumą pasiekusiam „Rytui“

2025-09-05 19:39 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-05 19:39

Utenos „Juventus“ ekipai teko pripažinti pirmąjį pralaimėjimą pasiruošimo cikle. K.Kemzūros auklėtiniai sostinėje nusileido Vilniaus „Rytui“98:109 (18:25, 27:30, 29:34, 24:20).

Utenos „Juventus“ ekipai teko pripažinti pirmąjį pralaimėjimą pasiruošimo cikle. K.Kemzūros auklėtiniai sostinėje nusileido Vilniaus „Rytui“98:109 (18:25, 27:30, 29:34, 24:20).

0

Uteniškiams 24 taškus pelnė Devonas Danielsas, 20 pridėjo Lukas Uleckas, po 12 – Erikas Venskus ir Ernestas Sederevičius, 10 – Tarrynas Toddas, 8 – Šarūnas Beniušis, 5 – Ryanas Schwiegeris, 4 – Titas Didžgalvis, 3 – Šarūnas Valunta.

Nugalėtojų gretose rezultatyviausiai žaidė 26 taškus pelnęs Jacobas Wiley.

Uteniškiai kontrolinių rungtynių ciklą pradėjo pergalėmis prieš Valmieros „Glass Via“ ir Jonavos komandas.

Rugsėjo 8 d. uteniškiai sužais kontrolines rungtynes Kaune – susikaus su Londono „Lions“ klubu.

