Lietuvos rankininkės pradėjo sezoną Vokietijoje

LENKIJA
Šį sezoną Lenkijos „Superliga“ klubams atstovaus trys Lietuvos rinktinės rankininkės.
Jau antras sezonas Lenkijoje bus rinktinės kapitonei Aušrai Arciševskajai. Keturis kartus geriausia Lietuvos rankininke išrinkta 24-erių metų A. Arciševskaja po praėjusio sezono pakeitė klubą – iš šeštą vietą užėmusio Petrakavo „MKS Piotrcovia“ perėjo į prizininko „Gminy Kobierzyce“ gretas. Su „Gminy Kobierzyce“ klubu lietuvė pasirašė dvejų metų kontraktą. „Gminy Kobierzyce“ rankininkės šį sezoną žais ir EHF Europos taurės turnyre.
Praėjusį sezoną kairiojo pusiau krašto pozicijoje rungtyniaujanti A. Arciševskaja pelnė 112 įvarčių ir tarp rezultatyviausių Lenkijos čempionato rankininkių buvo dvylikta.
Lenkijos čempionate devintą vietą užėmusiame „Sosnica Gliwice“ klube legionierių karjeras šį sezoną pradės dvi Lietuvos rankininkės. Gabija Pilikauskaitė į „Sosnica Gliwice“ keliasi iš Vilniaus „Eglės“ komandos. Kairiojo pusiau krašto pozicijoje rungtyniaujanti 19-etė G. Pilikauskaitė pastaruosius tris sezonus tapo rezultatyviausia Lietuvos čempionato rankininke.
„Sosnica Gliwice“ marškinėlius vilkės ir Dominyka Andronik. 22-ejų metų kairiojo krašto pozicijoje žaidžianti D. Andronik į Lenkijos ekipą perėjo iš Vilniaus SM „Sostinės tauro“ komandos.
VOKIETIJA
Įvairaus pajėgumo Vokietijos lygose šį sezoną rungtyniaus keturios Lietuvos rankininkės. Dvi iš jų rungtyniauja rugpjūčio 30 d. sezoną pradėjusioje antrojoje lygoje.
Kairiojo pusiau krašto pozicijoje žaidžianti Vakarė Damulevičiūtė šį sezoną vilki „Bergischer“ klubo marškinėlius. Pirmose sezono rungtynėse „Bergischer“ rankininkės svečiuose 23:31 pralaimėjo „Fuchse“ ekipai. Lietuvė pelnė įvartį.
Per savo karjerą Lietuvos, Ispanijos ir Vokietijos klubuose žaidusi 21-erių metų V. Damulevičiūtė iki tol pusantrų metų atstovavo „Bad Wildungen Vipers“ ekipai, su kuria praėjusį sezoną žaidė antrojoje Vokietijos lygoje, o prieš tai rungtyniavo stipriausiame „Bundesliga“ čempionate.
„FSV Mainz 05“ klube jau trečią sezoną pradėjo 24-erių metų kairiojo pusiau krašto pozicijoje rungtyniaujanti Rugilė Bartasevičiūtė. Pirmose sezono rungtynėse 25:30 pralaimėtame susitikime „TG Nurtingen“ komandai, R. Bartesevičiūtė pelnė 3 įvarčius ir savo komandoje buvo tarp rezultatyviausiųjų.
R. Bartasevičiūtė yra sulaukusi kvietimo į Lietuvos rinktinę, tačiau dėl baigiamų studijų negalėjo praėjusį sezoną prisijungti prie nacionalinės komandos, bet ketina užsivilkti rinktinės marškinėlius artimiausiu metu.
Gerda Kairytė šį sezoną registruota aukščiausios lygos „SV Union Halle-Neustadt“ komandoje. Įžaidėja, kuriai rugsėjo 4 d. sukaks 21-eri metai, treniruosis su pirmoje Bundeslygoje rungtyniaujančia komanda, tačiau daugiausia žais antroje komandoje, esančioje ketvirtoje pagal pajėgumą – regioninėje lygoje.
26-erių metų kairiojo krašto pozicijoje rungtyniaujanti Greta Rinkevičiūtė toliau žais „SC Allensbach“ komandoje – trečioje pagal pajėgumą Vokietijos lygoje.
