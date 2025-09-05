Justina Mikulskytė ir Naima Karamoko po dramatiškos pergalės žengė į ITF turnyro finalą

Pirmajame sete lietuvė su porininke didesnių vilčių neturėjo – pralaimėjo dvi savo padavimų serijas ir nesusikūrė „break pointų“. Antrojo seto pradžioje tenisininkės laimėjo po 2 varžovių padavimų serijas. Vėliau varžovės buvo perėmusios iniciatyvą (3:5), turėjo 3 „match pointus“, bet J. Mikulskytė su N. Karamoko dramatiškai išsigelbėjo, o dvyliktajame geime „sausai“ laimėjo varžovių padavimų seriją ir perkėlė mačo baigtį į pratęsimą.
Lietuvė su šveicare pratęsime panaikino 2 taškų deficitą, kai spurtavo 5:0 (1:3, 6:3). Po to momento J. Mikulskytės bei N. Karamoko pranašumas nebekėlė abejonių.
Lietuvė su porininke užsitikrino 1168 JAV dolerius ir po 33 WTA dvejetų reitingo taškus. Finale J. Mikulskytė ir N. Karamoko bandys nugalėti olandę Demi Tran ir Poliną Kaibekovą.
Vienetuose 29-erių J. Mikulskytė (WTA-199) kiek anksčiau pateko į pusfinalį. Kita lietuvės varžovė paaiškės penktadienio vakarą.
ITF serijos moterų teniso turnyro Prancūzijoje prizų fondą sudaro 40 tūkst. JAV dolerių.
