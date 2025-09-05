Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Justina Mikulskytė ir Naima Karamoko po dramatiškos pergalės žengė į ITF turnyro finalą

2025-09-05 18:53
2025-09-05 18:53

Prancūzijoje vykstančio ITF serijos moterų teniso turnyro nukeltame dvejetų varžybų pusfinalyje penktadienį Justina Mikulskytė su šveicare Naima Karamoko per 1 valandą 33 minutes 1:6, 7:5, [10:5] pasiekė pergalę prieš italę Enolą Chiesą ir prancūzę Alicę Tubello.

Justina Mikulskytė | Sauliaus Čirbos nuotr.

Prancūzijoje vykstančio ITF serijos moterų teniso turnyro nukeltame dvejetų varžybų pusfinalyje penktadienį Justina Mikulskytė su šveicare Naima Karamoko per 1 valandą 33 minutes 1:6, 7:5, [10:5] pasiekė pergalę prieš italę Enolą Chiesą ir prancūzę Alicę Tubello.

0

Pirmajame sete lietuvė su porininke didesnių vilčių neturėjo – pralaimėjo dvi savo padavimų serijas ir nesusikūrė „break pointų“. Antrojo seto pradžioje tenisininkės laimėjo po 2 varžovių padavimų serijas. Vėliau varžovės buvo perėmusios iniciatyvą (3:5), turėjo 3 „match pointus“, bet J. Mikulskytė su N. Karamoko dramatiškai išsigelbėjo, o dvyliktajame geime „sausai“ laimėjo varžovių padavimų seriją ir perkėlė mačo baigtį į pratęsimą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Lietuvė su šveicare pratęsime panaikino 2 taškų deficitą, kai spurtavo 5:0 (1:3, 6:3). Po to momento J. Mikulskytės bei N. Karamoko pranašumas nebekėlė abejonių.

Lietuvė su porininke užsitikrino 1168 JAV dolerius ir po 33 WTA dvejetų reitingo taškus. Finale J. Mikulskytė ir N. Karamoko bandys nugalėti olandę Demi Tran ir Poliną Kaibekovą.

Vienetuose 29-erių J. Mikulskytė (WTA-199) kiek anksčiau pateko į pusfinalį. Kita lietuvės varžovė paaiškės penktadienio vakarą.

ITF serijos moterų teniso turnyro Prancūzijoje prizų fondą sudaro 40 tūkst. JAV dolerių.

