  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Rankinis

Lietuvos rankininkai Europoje: kur rungtyniaus mūsų šalies žvaigždės naujajame sezone?

2025-09-05 15:00 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-05 15:00

Prieš artėjantį rankinio klubų sezoną rankinis.lt apžvelgia kokiose užsienio šalyse ir kuriuose klubuose rungtyniaus Lietuvos vyrų rinktinės rankininkai ir rinktinės kandidatų sąrašuose esantys žaidėjai.

Jonas Truchanovičius („TVB Stuttgart“ klubo nuotr.) | Organizatorių nuotr.



VOKIETIJA

Stipriausiu nacionaliniu rankinio čempionatu Europoje laikomoje aukščiausioje Vokietijos lygoje šį sezoną rungtyniaus net trys lietuviai. „Bundesliga“ čempionatas startavo jau rugpjūčio 28 d., o visos lietuvių komandos pirmojo turo rungtynes žais rugpjūčio 31 d.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vienintelis EHF Čempionų lygą laimėjęs lietuvis Jonas Truchanovičius karjerą tęs „Stuttgart“ klube. 32-ejų metų kairiojo pusiau krašto pozicijoje rungtyniaujantis lietuvis „Stuttgart“ gretas papildė dar 2023 m. vasarį, tačiau dėl traumų Bundeslygoje per pustrečio sezono sužaidė tik 17 rungtynių. Beveik metus kelio traumą besigydęs J.Truchanovičius su „Stuttgart“ klubu kontraktą pratęsė metams.

Pirmojoje Bundeslygoje debiutuos Lietuvos rinktinės kapitonas Gerdas Babarskas. 31-erių metų gynybos specialistas su „Bergischer“ klubu praėjusį sezoną užtikrintai laimėjo antrąją Bundeslygą. Lietuvio cementuojama „Bergischer“ komandos gynyba praleido mažiausiai įvarčių lygoje ir kelialapį į aukščiausiąjį divizioną užsitikrino iki sezono pabaigos dar likus penkiems turams. Su „Bergischer“ klubu G.Babarskas turi dar dvejus metus galiosiantį kontraktą.

Debiuto Bundeslygoje laukia ir Karolis Antanavičius. Geriausias 2024 metų Lietuvos rankininkas atstovaus „Minden“ klubui. 27-erių metų kairysis pusiau kraštas su praėjusį sezoną antrojoje Bundeslygoje antrą vietą užėmusiu ir kelialapį į aukščiausiąją lygą iškovojusiu „Minden“ klubu pasirašė dvejų metų sutartį. Iki tol keturis sezonus K.Antanavičius žaidė Hardo „Alpla“ komandoje, su kuria tris kartus tapo Austrijos vicečempionu. Praėjusį sezoną K.Antanavičius buvo išrinktas į simbolinę Austrijos lygos sezono rinktinę.

Antrojoje Vokietijos lygoje šį sezoną lieka vienas Lietuvos rankininkas. Praėjusį sezoną su „Grosswallstadt“ komanda ilgalaikį kontraktą pasirašęs 22-ejų metų įžaidėjas Romas Aukštikalnis nuo šių metų sausio gydosi sunkią kelio traumą. R. Aukštikalniui kitų metų sausio ar vasario mėnesį bus atliekami testai ir po jų spręsis lietuvio likimas „Grosswallstadt“ gretose. R. Aukštikalnio kontraktas su Vokietijos klubus galioja iki 2027 m. vasaros.

Ilgametis Lietuvos rinktinės įžaidėjas 33-ejų metų Benas Petreikis artėjantį sezoną rungtyniaus regioninėje Vokietijos lygoje „LIT 1912“ komandoje. Iki tol B. Petreikis nuo 2020 m. atstovavo daugiausia antrojoje lygoje rungtyniavusiai „N-Lubbecke“ komandai, su kuria vieną sezoną žaidė ir aukščiausioje Vokietijos lygoje.

Trečiojoje Vokietijos lygoje „HSG Hanau“ komandoje karjerą tęs Lietuvos rinktinės kandidatas, linijos žaidėjas 26-erių metų Džiugas Jusys.

RUMUNIJA

Rumunijos čempionate jau trečią sezoną iš eilės žais du lietuviai. Prieš šį sezoną abu Lietuvos rinktinės rankininkai pakeitė klubus „Liga Nationala“ čempionate.

Net šešis kartus geriausiu Lietuvos rankininku išrinktas Aidenas Malašinskas šį sezoną vilkės „Vaslui“ komandos marškinėlius. 39-erių metų įžaidėjas praėjusį sezoną padėjo „Buzau“ ekipai tapti Rumunijos čempionato prizininke ir tapo daugiausia rezultatyvių perdavimų atlikusiu Rumunijos čempionato rankininku. Be to, A.Malašinskas buvo 12-as rezultatyviausiųjų lygos žaidėjų sąraše.

Bronzą iškovojusio „Buzau“ klubo gretose A. Malašinską pakeis rezultatyviausias praėjusio sezono Rumunijos čempionato rankininkas Žanas Gabrielius Virbauskas. Į „Buzau“ gretas iš „Bacau“ komandos pereinantis G. Virbauskas praėjusį sezoną per 26 rungtynes pelnė net 213 įvarčių. Be to, G. Virbauskas užėmė trečią vietą lygoje pagal rezultatyvius perdavimus.

AUSTRIJA

Austrijos aukščiausioje „HLA“ lygoje turėsime du lietuvius.

Jau antrą sezoną Hardo „Alpla“ komandos vartus gins Lukas Gurskis. 27-erių metų vartininkas „Alpla“ komandos gretose praėjusį sezoną tapo Austrijos vicečempionu.

Su „Bregenz“ klubu dvejų metų kontraktą pasirašė 30-etis dešinysis pusiau kraštas Mindaugas Dumčius. Iki tol net aštuonerius metus M.Dumčius žaidė Vokietijos antrojoje lygoje – šešerius „Elbflorenz“ klube, o prieš tai du sezonus – „Aue“ komandoje.

PRANCŪZIJA

Šuolis iš Lietuvos I lygos į vieną stipriausių Europos lygų – Prancūzijos „Starligue“. Lietuvos rinktinėje jau debiutavęs 18-etis Tomas Boguševičius iš „Garliavos“ perėjo „Istres“ klubą, su kuriuo pasirašė 2 metų sutartį.

Tiesa, pradžioje dešinys pusiau kraštas daugiau žais „Istres“ jaunimo komandoje, bet treniruosis kartu su pagrindine ekipa ir jam gali būti suteiktas šansas debiutuoti ir aukščiausioje lygoje.

SLOVĖNIJA

Legionieriaus karjerą pradės ir Mantas Urvikis. 22-ejų metų kairysis pusiau kraštas iš Vilniaus „Šviesos“ komandos keliasi į Slovėniją.

Su praėjusį sezoną penktą vietą Slovėnijos lygoje „1. NLB Liga“ užėmusiu Novo Mesto „Krka“ klubu M. Urvikis pasirašė dvejų metų sutartį.

NORVEGIJA

Aukščiausios lygos Kristiansando „Topphandball MSr1“ klubo sistemoje jau ketvirtus metus pradės 20-etis dešinysis kraštas Nojus Šlimas.

Prieš šį sezoną dar metams kontraktą pratęsęs N.Šlimas praėjusį sezoną aukščiausioje Norvegijos lygoje „REMA 1000-ligaen“ per 12 rungtynių pelnė 16 įvarčių. „Topphandball MSr1“ užėmė 9-ą vietą tarp 14-os komandų.

NYDERLANDAI

Legionieriaus karjerą pradedantis vartininkas 24-erių metų Karolis Videika rungtyniaus Nyderlandų „Hurry Upp“ komandoje.

Iš Kauno „Granito“ perėjęs K. Videika sakė, kad naujajam jo klubui keliami tikslai – patekti į atkrintamąsias varžybas Nyderlandų-Belgijos lygoje, o lydint sėkmei – pakovoti ir dėl vietos finalo ketverte.

