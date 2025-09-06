Lietuva šiandien susitiks su Latvija: kas išplėš pergalę?

Stebėkite internete: https://play.tv3.lt/lives/tv3-lt,live-2831094/europos-vyru-krepsinio-cempionatas-lietuva–-latvija,programme-10061861
Laukia svarbus mūšis
Kaip pasakoja sporto komentatorius Jonas Lekšas, pačioje Rygoje jaučiasi krepšinio pulsas – daug vietų, kur apie tai pranešama mieste, barai žada gyvas transliacijas, o žmonės savo rinktinei kelia didelius lūkesčius. Ryga laukia net 16 geriausių Europos rinktinių!
Tiesa, Jonas pastebi, kad Lietuvos sirgalių, lyginant su Tampere, Latvijoje kol kas mažiau: „To priežastis – žaidimas su šeimininkais ir labai ribotas bilietų kiekis. Sirgalių mače su Latvija turėtų būti iki tūkstančio, bet įveikus Latviją, šis skaičius gerokai padidėtų, kadangi įsigyti bilietus būtų gerokai paprasčiau“, – sako Jonas.
Jonas pasakoja, kad nuotaikos Lietuvos rinktinėje yra kovinės – laukia etapas, kai nebėra, kur trauktis. „Pažiūrėsime, kaip aikštelėje pavyks užpildyti pagrindinę ir skaudžiausią Roko netektį, bet laiko žvalgytis atgal nebėra – reikia rodyti charakterį“, – sako jis.
Tuo tarpu sporto komentatorius Rytis Vyšniauskas pastebi, kad nors Lietuvos rinktinei Roko Jokubaičio netektis yra didelė, latviai tikrai nėra ta komanda, kuri pasižymi gera gynyba.
„Treneriai tikrai gali atrasti vietų, per kur bausti latvius. Galbūt mūsiškiams čia labiau tiktų klampesnės, gynybinės rungtynės. Latviai yra labai priklausomi nuo tritaškių metimų ir iš dalies reikia tiesiog tikėtis, kad jiems nebus gera diena“, – sako jis.
Anot Ryčio, geriausią krepšinį čempionate kol kas žaidžia vokiečiai, tad būtent juos jis laiko favoritais laimėti auksą. „Taip pat labai gerai atrodo Turkijos rinktinė, kuri neabejotinai pajėgi laimėti medalį. Serbai išlieka stiprūs net ir po visų traumų, o prancūzų žaidimas grupių etape, atvirai sakant, gero įspūdžio nepaliko“, – sako jis.
Tiesa, Lietuvos rinktinė – ne vienintelė, patyrusi nukraujavimų. Rytis atkreipia dėmesį, kad Serbija neteko Bogdano Bogdanovičiaus, o vėliau susižeidė ir Aleksa Avramovičius.
„Tai yra labai dideli nuostoliai. Tiesa, Avramovičius dar gali grįžti. Vokiečiai prarado Johannesą Voigtmanną, prancūzai – Alexą Sarrą, bet jie turi, kuo šiuos žaidėjus pakeisti. Su įvairiomis bėdomis viso turnyro metu susiduria ir šeimininkai latviai“, – atkreipia dėmesį R. Vyšniauskas.
