Kalendorius
Rugsėjo 4 d., ketvirtadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Kertinė bosnių pergalė pasiuntė Ispaniją į išlikimo mūšį

2025-09-04 17:02 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-04 17:02

Europos čempionate tikru trileriu virto dviejų dėl išlikimo kovojusių rinktinių akistata.

J.Nurkičius vedė bosnius link pergalės (FIBA nuotr.)

Europos čempionate tikru trileriu virto dviejų dėl išlikimo kovojusių rinktinių akistata.

REKLAMA
0

Bosnija ir Hercegovina (3/2) Kipre 84:76 (20:15, 27:20, 20:27, 17:14) laimėjo prieš Sakartvelą (2/3).

Rungtynių starte bosniams puikiai krito tritaškiai, o leido iki ilgosios pertraukos atsiplėšti 47:35. Vėliau skirtumas buvo išaugęs ir iki 15 taškų (56:41), tik tada kartvelai pradėjo savo sugrįžimą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ketvirtojo kėlinio pradžioje Kamaras Baldwinas tritaškiu lygino rezultatą (69:69), bet jo persverti nepavyko. Maža to, po kelių nesėkmingų atakų Goga Bitadze nesportiškai stabdė Aleksandarą Lazičių, jo tritaškis leido bosniams ramiau atsikvėpti – 80:71.

REKLAMA
REKLAMA

Lemiamu metu kartvelams nesisekė užpulti – netaiklius metimus keitė klaidos ir pergalė liko nepasiekta.

REKLAMA

Dvigubu dubliu į pergalę savo šalį vedė Jusufas Nurkičius – 31 minutė, 15 taškų (4/6 dvitaškių, 2/5 tritaškių, 1/2 baudų metimų), 12 atkovotų kamuolių, 2 rezultatyvūs perdavimai, blokas, 2 klaidos, 2 pražangos ir 22 naudingumo balai.

Bosniai laimėję užsitikrino vietą atkrintamosiose ir nustūmė ant prarajos krašto Ispaniją (2/2). Šie į atkrintamąsias įšoktų tik paskutiniame grupės mače palaužę Graikiją (3/1), pralaimėję liktų penkti.

REKLAMA
REKLAMA

Būtent tokio scenarijaus tikisi ir kartvelai, į ketvirtąją vietą pašoksiantys tik ispanų nesėkmės atveju.

Graikai šiame čempionate du mačus sužaidė be Giannio Antetokounmpo, bet šįkart turėtų lyderio netaupyti, nes ant kortos pastatyta daug. Įveikę ispanus jie užimtą pirmąją vietą grupėje, pralaimėję nugarmėtų net į kevirtąją.

Graikai ir ispanai Kipre susigrums 21.30 val.

Bosnija ir Hercegovina: Jusufas Nurkičius (12 atk. kam.) ir Johnas Robersonas (4/9 tritaškių) po 15, Aleksandaras Lazičius 13, Edinas Atičius 11 (4 atk. kam., 7 rez. perd.), Adinas Vrabacas 10, Amaras Gegičius ir Kenanas Kamenjašas (4 atk. kam., 4 rez. perd.) po 9.

Sakartvelas: Sandro Mamukelashvili 20 (3/6 tritaškių, 8 atk. kam.), Kamaras Baldwinas 18 (4 atk. kam., 4 rez. perd., 4 per. kam.), Goga Bitadze 15 (0/4 tritaškių, 5 atk. kam.), Duda Sanadze 13 (3/5 tritaškių), Tornike Shengelia 6 (2/10 dvitaškių, 5 atk. kam., 4 rez. perd.).

 

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų