Kertinė bosnių pergalė pasiuntė Ispaniją į išlikimo mūšį

Bosnija ir Hercegovina (3/2) Kipre 84:76 (20:15, 27:20, 20:27, 17:14) laimėjo prieš Sakartvelą (2/3).
Rungtynių starte bosniams puikiai krito tritaškiai, o leido iki ilgosios pertraukos atsiplėšti 47:35. Vėliau skirtumas buvo išaugęs ir iki 15 taškų (56:41), tik tada kartvelai pradėjo savo sugrįžimą.
Ketvirtojo kėlinio pradžioje Kamaras Baldwinas tritaškiu lygino rezultatą (69:69), bet jo persverti nepavyko. Maža to, po kelių nesėkmingų atakų Goga Bitadze nesportiškai stabdė Aleksandarą Lazičių, jo tritaškis leido bosniams ramiau atsikvėpti – 80:71.
Lemiamu metu kartvelams nesisekė užpulti – netaiklius metimus keitė klaidos ir pergalė liko nepasiekta.
Dvigubu dubliu į pergalę savo šalį vedė Jusufas Nurkičius – 31 minutė, 15 taškų (4/6 dvitaškių, 2/5 tritaškių, 1/2 baudų metimų), 12 atkovotų kamuolių, 2 rezultatyvūs perdavimai, blokas, 2 klaidos, 2 pražangos ir 22 naudingumo balai.
Bosniai laimėję užsitikrino vietą atkrintamosiose ir nustūmė ant prarajos krašto Ispaniją (2/2). Šie į atkrintamąsias įšoktų tik paskutiniame grupės mače palaužę Graikiją (3/1), pralaimėję liktų penkti.
Būtent tokio scenarijaus tikisi ir kartvelai, į ketvirtąją vietą pašoksiantys tik ispanų nesėkmės atveju.
Graikai šiame čempionate du mačus sužaidė be Giannio Antetokounmpo, bet šįkart turėtų lyderio netaupyti, nes ant kortos pastatyta daug. Įveikę ispanus jie užimtą pirmąją vietą grupėje, pralaimėję nugarmėtų net į kevirtąją.
Graikai ir ispanai Kipre susigrums 21.30 val.
Bosnija ir Hercegovina: Jusufas Nurkičius (12 atk. kam.) ir Johnas Robersonas (4/9 tritaškių) po 15, Aleksandaras Lazičius 13, Edinas Atičius 11 (4 atk. kam., 7 rez. perd.), Adinas Vrabacas 10, Amaras Gegičius ir Kenanas Kamenjašas (4 atk. kam., 4 rez. perd.) po 9.
Sakartvelas: Sandro Mamukelashvili 20 (3/6 tritaškių, 8 atk. kam.), Kamaras Baldwinas 18 (4 atk. kam., 4 rez. perd., 4 per. kam.), Goga Bitadze 15 (0/4 tritaškių, 5 atk. kam.), Duda Sanadze 13 (3/5 tritaškių), Tornike Shengelia 6 (2/10 dvitaškių, 5 atk. kam., 4 rez. perd.).
