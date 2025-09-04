Prancūzai grupės etapo kovas baigė sutriuškindami Islandiją

Prancūzai grupėje užims pirmąją vietą, jeigu Izraelis pralaimės savąsias rungtynes prieš Slovėniją. Priešingu atveju prancūzai liks antroje pozicijoje.
Islandai jau prieš šias rungtynes buvo susitaikę su tuo, kad nepakils iš paskutinės šeštosios pozicijos.
Į visus klausimus Europos vicečempionai atsakė jau pirmajame kėlinyje. Frederico Fouthoux auklėtiniai pirmąjį kėlinį laimėjo 36:9 ir likusį rungtynių laiką pavertė formalumų.
Antrajame kėlinyje Prancūzija nemažino apsukų puolime, o į pertrauką išėjo pirmaudama 32 taškų persvara – 66:34.
Po pertraukos prancūzai plačiai naudojo savąją rotaciją ir išlaikė triuškinamą pranašumą – 114:74.
Žalgirietis Sylvainas Francisco per 16 minučių pelnė 3 taškus (0/2 dvit., 1/2 trit.), atkovojo 2 kamuolius, atliko 5 rezultatyvius perdavimus, perėmė kamuolį ir surinko 8 naudingumo balus.
Prancūzija: Zaccharie Risacheras 15 (7 atk. kam.), Elie Okobo 14 (5 rez. per.), Mouhammadou Jaiteh 13 (6 atk. kam.), Timothe Luwawu-Cabarrot 12, Jaylenas Hoardas ir Nadiras Hifi (3/7 trit.) po 11.
Islandija: Martinas Hermanssonas 15 (3/3 trit.), Elvaras Fridrikssonas 10, Halmaras Henningsonas (1/5 trit.) ir Styrmiras Tharstarsonas po 9, Trygvi Hlinasonas 8.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!