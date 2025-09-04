Kalendorius
Rugsėjo 4 d., ketvirtadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Prancūzai grupės etapo kovas baigė sutriuškindami Islandiją

2025-09-04 16:41 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-04 16:41

Pergalę Europos čempionato D grupėse pasiekė Prancūzija (4/1), kuri 114:74 (36:9, 30:25,, 24:12, 24:28) sutriuškino Islandijos krepšininkus.

Prancūzai iškovojo pergalę (FIBA Europe nuotr.)

Pergalę Europos čempionato D grupėse pasiekė Prancūzija (4/1), kuri 114:74 (36:9, 30:25,, 24:12, 24:28) sutriuškino Islandijos krepšininkus.

REKLAMA
0

Prancūzai grupėje užims pirmąją vietą, jeigu Izraelis pralaimės savąsias rungtynes prieš Slovėniją. Priešingu atveju prancūzai liks antroje pozicijoje.

Islandai jau prieš šias rungtynes buvo susitaikę su tuo, kad nepakils iš paskutinės šeštosios pozicijos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Į visus klausimus Europos vicečempionai atsakė jau pirmajame kėlinyje. Frederico Fouthoux auklėtiniai pirmąjį kėlinį laimėjo 36:9 ir likusį rungtynių laiką pavertė formalumų.

REKLAMA
REKLAMA

Antrajame kėlinyje Prancūzija nemažino apsukų puolime, o į pertrauką išėjo pirmaudama 32 taškų persvara – 66:34.

REKLAMA

Po pertraukos prancūzai plačiai naudojo savąją rotaciją ir išlaikė triuškinamą pranašumą – 114:74.

Žalgirietis Sylvainas Francisco per 16 minučių pelnė 3 taškus (0/2 dvit., 1/2 trit.), atkovojo 2 kamuolius, atliko 5 rezultatyvius perdavimus, perėmė kamuolį ir surinko 8 naudingumo balus.

Prancūzija: Zaccharie Risacheras 15 (7 atk. kam.), Elie Okobo 14 (5 rez. per.), Mouhammadou Jaiteh 13 (6 atk. kam.), Timothe Luwawu-Cabarrot 12, Jaylenas Hoardas ir Nadiras Hifi (3/7 trit.) po 11.

Islandija: Martinas Hermanssonas 15 (3/3 trit.), Elvaras Fridrikssonas 10, Halmaras Henningsonas (1/5 trit.) ir Styrmiras Tharstarsonas po 9, Trygvi Hlinasonas 8.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų