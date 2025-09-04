Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Mirė ilgametis Milano klubo savininkas

2025-09-04 16:36 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-04 16:36

Milano „EA7 Emporio Armani" pasirengimą artėjančiam sezonui pristabdė gedulas.

G.Armani mirė sulaukęs 91-erių (Scanpix nuotr.)

Milano „EA7 Emporio Armani“ pasirengimą artėjančiam sezonui pristabdė gedulas.

0

Sulaukęs 91-erių mirė ilgametis komandos savininkas Giorgio Armani.

Mados pasaulio ikona klubą įsigijo 2008-aisiais ir jo savininku buvo iki šiol, komandą valdęs net septyniolika metų.

Šis komandos etapas buvo pažymėtas skambiais vardais – komandą treniravo Sergio Scariolo, Luca Banchi, Jasminas Repeša, Simone Pianigiani, o pastaruosius penkerius metus šias pareigas eina Ettore Messina.

Valdant G.Armani, Milano klubas šešis kartus tapo šalies čempionu ir iškovojo keturias Italijos taures, bet pasiekimų tarptautinėje arenoje stokojo. Nuo 2008-ųjų Eurolygos finalo ketvertas buvo pasiektas tik kartą – 2021-aisiais iškovota bronza.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

