Mirė ilgametis Milano klubo savininkas

Sulaukęs 91-erių mirė ilgametis komandos savininkas Giorgio Armani.
Mados pasaulio ikona klubą įsigijo 2008-aisiais ir jo savininku buvo iki šiol, komandą valdęs net septyniolika metų.
Šis komandos etapas buvo pažymėtas skambiais vardais – komandą treniravo Sergio Scariolo, Luca Banchi, Jasminas Repeša, Simone Pianigiani, o pastaruosius penkerius metus šias pareigas eina Ettore Messina.
Valdant G.Armani, Milano klubas šešis kartus tapo šalies čempionu ir iškovojo keturias Italijos taures, bet pasiekimų tarptautinėje arenoje stokojo. Nuo 2008-ųjų Eurolygos finalo ketvertas buvo pasiektas tik kartą – 2021-aisiais iškovota bronza.
