  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Serbijos ir Latvijos gynėjai išvengė rimtų traumų

2025-09-04 13:13 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-04 13:13

Europos čempionato A grupės kovos daug pareikalavo iš Serbijos ir Latvijos rinktinių, kurios prarado po vieną žaidėją bei galėjo susidurti su dar daugiau netekčių.

A.Žagaras ir A.Avramovičius gali tęsti pirmenybes (FIBA nuotr.)

A.Žagaras ir A.Avramovičius gali tęsti pirmenybes (FIBA nuotr.)

Serbijos rinktinė jau anksčiau visam čempionatui prarado Bogdaną Bogdanovičių, o rungtynėse prieš Turkiją susižeidė Aleksa Avramovičius.

Papildomi testai struktūrinės žalos neparodė, tad gynėjas galės tęsti pasirodymą, kaip ir mačui prieš turkus neregistruotas Tristanas Vukčevičius – taip situaciją nušvietė Serbijos krepšinio federacijos prezidentas Nebojša Čovičius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Avramovičius ką tik grįžo iš patikrinimo ir jam viskas yra gerai. Kaip ir Tristanui Vukčevičiui, kuris taip pat jaučiasi puikiai. Tikiuosi, kad išvengsime traumų“, – Serbijos radijas ir televizija (RTS) cituoja N.Čovičių.

30 metų 192 cm ūgio A.Avramovičius per 18 minučių fiksuoja 9 taškų, 2 atkovotų kamuolių, 3,2 rezultatyvaus perdavimo bei 11,4 naudingumo balo vidurkius.

22 metų 213 cm ūgio T.Vukčevičiaus statistika – 17 minučių, 6,3 taško, 4,5 atkovoto kamuolio, 1,3 rezultatyvaus perdavimo bei 8 naudingumo balai.

Tik viena netektimi atsipirko ir latviai, praradę Andrejų Gražulį, bet savo gretose išlaikę Artūrą Žagarą ir Kristerį Žoriką.

A.Žagaras net du mačus dėl traumų paliko anksčiau laiko, tačiau pasirodė nieko nelėmusiame mače prieš Čekiją, aikštėje praleisdamas 12 minučių.

Tuo tarpu K.Žorikas paskutiniame grupės mače prieš čekus nebuvo registruotas, nes prieš Portugaliją susižeidė kulkšnį, bet Latvijos krepšinio federacija pranešė, kad jis galės tęsti pirmenybes.

27 metų 193 cm ūgio K.Žoriko vidurkiai čempionate siekia 21 minutę, 5,3 taško, 0,3 atkovoto kamuolio, 2,8 rezultatyvaus perdavimo bei 3,5 naudingumo balo.

25 metų 190 cm ūgio A.Žagaro skaičiai pirmenybėse – 17 minučių, 7,2 taško, 1,2 atkovoto kamuolio, 3,8 rezultatyvius perdavimus bei 8,6 naudingumo balo.

Latviai A grupėje užėmė trečiąją vietą ir aštuntfinalyje Rygoje susitiks su lietuviais, tik paskutiniame grupės mače pirmąjį pralaimėjimą patyrę serbai atkrintamųjų starte testuos Serbiją.

 

 

 

D.Bertanis susmeigė šešis tritaškius (FIBA nuotr.)
Snaiperius atrakinusi Latvija varžovus nušlavė 34 taškais
M.Balčiūnas apžvelgė aktualijas (BNS nuotr.)
M.Balčiūnas: apie R.Jokubaičio draudimą ir palaikymo kvotą Rygoje (1)
L.Tuovi linkėjo sėkmės lietuviams (BNS nuotr.)
Suomių treneris nukėlė kepurę prieš Jokubaitį ir pasiuntė linkėjimus (4)
Lietuva – Suomija (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Aiškėja Lietuvos varžovai – kaimynų porą išskirti gali tik suomių staigmena (5)

