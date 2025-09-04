Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Po EČ su rinktine atsisveikinti ketinęs Sakartvelo veteranas apsigalvojo

2025-09-04 12:27 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-04 12:27

Po Europos čempionato baigti karjerą rinktinėje žadėjęs kartvelas Giorgi Shermadinipakeitė sprendimą.

36-erių G.Shermadini įsipareigojo dar dviem mačams (BNS nuotr.)

0

36-erių veteranas įsipareigojo rinktinei atstovauti ir Pasaulio taurės atrankos „lange“ lapkritį, kuriame sužais du papildomus mačus.

Antrąjį „lango“ mačą prieš Ispaniją kartvelai žais Tenerifėje, kurioje G.Shermadini rungtyniauja jau šešerius metus, tad šis susitikimas virs sentimenaliu atsisveikinimu.

Aukštaūgis per karjerą atstovavo tokiems klubams kaip Atėnų „Panathinaikos“, Tel Avivo „Maccabi“, Pirėjo „Olympiacos“ bei Malagos „Unicaja“, o prie Tenerifės „La Laguna“ prisijungė dar 2019-aisiais. Dukart Eurolygos čempionas su šiuo klubu triumfavo ir FIBA Čempionų lygoje.

Sakartvelo rinktinei 216 cm ūgio vidurio puolėjas atstovauja jau šeštame Europos čempionate, dalyvavo ir Sakartvelui 2023-aisiais debiutuojant Pasaulio taurėje.

Šiuo metu vykstančiame Europos čempionate kartvelai laimėjo du iš keturių mačų, o pergale prieš Bosniją ir Hercegoviną galėtų užsitikrinti vietą atkrintamosiose. G.Shermadini fiksuoja 5,3 taško, 5,3 atkovoto kamuolio ir 8,8 naudingumo balo vidurkius, nors net keturiuose Europos čempionatuose fiksavo dviženklį rezultatyvumą.

