Naujienų portalui tv3.lt susisiekus su Danieliumi šis atvirauja, kad naujasis pirkinys – elektrinis „Mercedes“ SUV tipo automobilį, o su senuoju „BMW“ tenka atsisveikinti tik dėl racionalių priežasčių.
Verslininkas Danielius Bunkus
parduoda mylimą automobilį: atskleidė priežastį ir kainą
Verslininkas Danielius Bunkus parduoda mylimą automobilį: atskleidė priežastį ir kainą (nuotr. Inebara)
Automobilį komplektavo pagal save
„Šis automobilis man yra labai patogus, žiauriai gerai atrodo. Tobula mašina, viskas su ja gerai, bet 10 metų... Aš nesureikšminu to, kad kas dvejus ar trejus metus reikia keisti automobilį. Man tai nėra svarbu, jei daiktas geras ir patogus, bet šį kartą vis tiek reikia. Pažiūrėjau į jos pasą, į savo pasą ir supratau, kad, nors ir gaila, bet metas skirtis“, – šmaikštavo D. Bunkus.
Verslininkas pasakoja, kad „BMW 640 Gran Coupe“ jam – ypatingas. Mašina buvo užsakyta dar gamykloje, o kiekviena detalė apgalvota iki smulkmenų.
„Automobilis man labai patogus, žiauriai gerai atrodo. Tobula mašina, viskas su ja gerai. Aš jį pats susikomplektavau būtent tokį, kokio norėjau“, – pasakojo jis.
D. Bunkus pabrėžia, kad automobilis jam tarnautas net dešimtmetį ir vis dar veikia be priekaištų.
Užsimanė išbandyti elektromobilį
Verslininkas atskleidžia, kad jau užsisakė naują automobilį – elektrinį „Mercedes SUV“.
„Įsigijau elektrinį SUV modelio automobilį. Pasibandžiau – labai patiko. Kadangi apie 90 proc. mano kelionių yra mieste, elektromobilis atrodo puikus sprendimas. Jame pritaikytos naujausios technologijos, viskas labai gerai apgalvota“, – pasakojo D. Bunkus.
Parduoda beveik 100 tūkst. pigiau
Savo „BMW“ verslininkas teigia pirkęs už 118 tūkst. eurų, o dabar jį parduoda beveik 100 tūkst. pigiau – už 18 990 eurų.
„Tobula mašina, bet viskam savas laikas“, – pridūrė jis.
Pagal skelbime nurodytus duomenis, automobilis – dyzelinis, kupė tipo, automatinė pavarų dėžė, visų varančių ratų (4x4). Mašina turi M Sports paketą, „Hi-Fi“ garso sistemą, „Full LED“ priekinius žibintus, klimato kontrolę, veidrodėlių ir vairo atmintį, taip pat R19 ratlankius.
Automobilis pirktas naujas Lietuvoje, pagal individualų užsakymą, ir turi tik vieną savininką.
