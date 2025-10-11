Praeities kadre – garsi Lietuvos moteris: ją žino visi

Kaip vėliau paaiškėjo, archyviniame kadre yra įamžinta garsi Lietuvos atlikėja, verslininkė ir nuomonės formuotoja Natalija Bunkė.
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad vasario 5-ąją Natalija Bunkė sutiko savo 42-ąjį gimtadienį. Scenos žvaigždei tądien skriejo tuntai sveikinimų. O kitaip ir būti negalėjo – ją jau bemaž dvidešimtmetį myli tūkstančiai gerbėjų.
Per daugelį metų scenoje N. Bunkė ne tik išlaikė savo populiarumą, bet ir nuolat stebino gerbėjus įvairiais pokyčiais bei pasiekimais.
Natalija gimė 1983 m. vasario 5 d. Kaune. Nuo mažens domėjosi muzika, lankė Juozo Gruodžio muzikos mokyklą, kur mokėsi chorinio dirigavimo ir skambino pianinu.
2005 m. ji įkūrė popmuzikos grupę „YVA“, kuri greitai išpopuliarėjo Lietuvos muzikos scenoje. Vėliau Natalija prisijungė prie merginų grupės „Pop Ladies“, taip pat sėkmingai koncertavusios šalyje.
Asmeninis gyvenimas
Natalija buvo ištekėjusi tris kartus. Pirmoji santuoka su Deivydu Zvonkumi truko nuo 2005 iki 2011 metų, po kurios ji tapo žinoma kaip Natalija Zvonkė. Antrą kartą ji ištekėjo už Danieliaus Bunkaus, su kuriuo susilaukė sūnaus Kristupo. O dabar Natalija yra laiminguose santykiuose su Edgaru Eidėjumi, su kuriuo vestuves iškėlė 2021-aisiais.
Be muzikinės karjeros, Natalija sėkmingai vysto ir verslą. Ji įkūrė elektroninę parduotuvę „HomeByNB“, kurioje siūlo įvairius namų dekoro gaminius. Taip pat ji aktyviai veikia socialiniuose tinkluose, ypač „Instagram“, kur dalijasi savo kasdienio gyvenimo akimirkomis, darbo užkulisiais ir reklaminiais projektais.
