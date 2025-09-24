Džiugia žinia Darja pasidalijo socialiniame tinkle „Instagram“, paviešindama šmaikštų įrašą.
Paviešino įrašą iš palatos
Pasidalintame filmuke matyti, kaip Darja guli ligoninės palatoje, o šalia jos – gimusi dukrelė ir sutuoktinis.
Moteris įraše šmaikščiai imituoja prezidento Gitano Nausėdos žodžius.
„Ačiū labai, gera naujiena. Dabar galima pranešti visiems mūsų draugams ir visai tarptautinei medijai, kad mes padarėme tai. Ačiū, labai ačiū. We made it,“ – sakė ji.
Prie vaizdo įrašo moteris pridūrė: „Nauja pilietė gimė!“
Išvydę šią džiugią naujieną, sekėjai bei bičiuliai suskubo sveikinti šeimą.
„Didžiausi sveikinimai!!! Pagaliau“, – rašė Natalija Bunkė.
„Yayyyy, sveikinimai“, – komentavo Donatas Montvydas.
