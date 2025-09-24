Kalendorius
Garsi turinio kūrėja Darja Kot tapo mama: džiugią žinią pranešė originaliai

2025-09-24 13:55
Socialinių tinklų turinio kūrėja Darja Chusnutdinova-Kot išgyvena itin džiaugsmingą etapą – moteris su sutuoktiniu Kamil susilaukė naujagimio.

0

Džiugia žinia Darja pasidalijo socialiniame tinkle „Instagram“, paviešindama šmaikštų įrašą.

Paviešino įrašą iš palatos

Pasidalintame filmuke matyti, kaip Darja guli ligoninės palatoje, o šalia jos – gimusi dukrelė ir sutuoktinis.

Moteris įraše šmaikščiai imituoja prezidento Gitano Nausėdos žodžius.

„Ačiū labai, gera naujiena. Dabar galima pranešti visiems mūsų draugams ir visai tarptautinei medijai, kad mes padarėme tai. Ačiū, labai ačiū. We made it,“ – sakė ji.

Prie vaizdo įrašo moteris pridūrė: „Nauja pilietė gimė!“

Išvydę šią džiugią naujieną, sekėjai bei bičiuliai suskubo sveikinti šeimą.

„Didžiausi sveikinimai!!! Pagaliau“, – rašė Natalija Bunkė.

„Yayyyy, sveikinimai“, – komentavo Donatas Montvydas.

