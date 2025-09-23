Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Dainininkas Lion Ceccah jautriai pagerbė mirusią mamą: „Sugalvojau tai padaryti taip, kaip moku geriausiai“

2025-09-23 15:25
2025-09-23 15:25

Rugsėjo 22-oji – neeilinė diena atlikėjui Lion Ceccah. Vakar buvo jo jau anapilin iškeliavusios mamos gimtadienis.

Mirus mamai Alen Chicco atvėrė širdį: skyrė jautrius paskutinius žodžius
Rugsėjo 22-oji – neeilinė diena atlikėjui Lion Ceccah. Vakar buvo jo jau anapilin iškeliavusios mamos gimtadienis.

Šia proga jis pasidalijo išskirtinėmis nuotraukomis savo socialinio tinklo Instagram paskyroje. Įrašu sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

Lion Ceccah
FOTOGALERIJA. Lion Ceccah

Įkūnijo mamą

Nuotraukose atlikėjas įkūnija savo mamą. Jis yra užsidėjęs trumpą oranžinių plaukų peruką, pasidažęs, vilkintis moteriškais drabužiais.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Prie įrašo jis rašė:

„HAPPY BIRTHDAY MOTHER! (aut. past. – su gimtadieniu, mama) Šiandien, 1968 m. gimė mano mama. Nors jos pačios nuotraukos jau negaliu padaryti, bet prieš metus sugalvojau ją pagerbti taip kaip moku geriausiai – įkūnydamas.“

Jis taip pat atskleidė, kad įvaizdžiui pasitelkė mamos daiktus: „Nuotraukose matomi daiktai: auskarai, lūpdažis, sijonas, palaidinė priklausė jai. Na, o su makeup (aut. past– makiažu) daug nereikėjo žaisti, nes mes kaip ir panašūs. Aš visada atsiminsiu mamą kažkaip taip – trumpais, šiek tiek ryžais plaukais ir ryškiu Dior raudonu lūpdažiu.“

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad dainininko mama Asta šį pasaulį paliko 2023 m.

