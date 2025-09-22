Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Gerdos Žemaitės šeimoje – ypatinga diena: skyrė jautrius žodžius

2025-09-22 10:40
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-22 10:40

Rugsėjo 22-oji – ypatinga diena „TV pagalbos“ gelbėtojos Gerdos Žemaitės šeimoje. Šią dieną gimtadienį švenčia jos sūnus Markas.

Rugsėjo 22-oji – ypatinga diena „TV pagalbos“ gelbėtojos Gerdos Žemaitės šeimoje. Šią dieną gimtadienį švenčia jos sūnus Markas.

Šiais metais Markui suėjo 22-eji.

Gerda Žemaitė
(19 nuotr.)
(19 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Gerda Žemaitė

Skyrė jautrius žodžius

Ta proga Gerda skyrė jautrų sveikinimo žodį savo socialinio tinklo Instagram paskyroje. Įrašu ji sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Su gimtadieniu, mano Meile!!! Jau 22 metus aš dėkoju už tai, jog esu TAVO mama!! Ačiū Tau, kad esi!!! Ačiū už tai, kad Tavo dėka daug ko išmokau... Ir vis dar mokausi... Tapti mama, kai tau 22 metai (tiek pat kiek Tau dabar), nelengvas iššūkis. Bet tai geriausia, kas mano gyvenime galėjo nutikti. Ačiū už begalinę meilę, rūpestį ir tą nenusakomą ryšį, kurio niekas niekada neatims. Man garbė būti Tavo Mama. Myliu.... AMŽINAI“, – rašė ji.

Ji taip pat pasidalijo jaukiomis šeimos nuotraukomis. Jose užfiksuota pati Gerda, jubiliatas Markas ir jaunėlis Nikolas.

