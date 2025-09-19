Vaido Baumilos gerbėjams – puiki žinia: laukia įspūdingas šou

V. Baumila žada nepamirštamą vakarą su geriausiais savo hitais, staigmenomis ir įtraukiančia scenografija. Pasak paties atlikėjo, šis koncertas – ne tik muzikinė šventė, bet ir nuoširdi padėka gerbėjams už ištikimybę bei palaikymą per visus metus.
„Noriu šį vakarą paversti švente – visiems, kurie klauso, dainuoja kartu ir palaiko. Tai bus daugiau nei koncertas – tai mūsų visų metų kulminacija. Savotiška duoklė visiems, kurie gausiai lankosi koncertuose, tūsina ir įkvepia judėti pirmyn“, – sako Vaidas Baumila.
Išskirtinė scenografija
Pasakodamas apie būsimą šou atlikėjas prisimena ir jau 2 kartus Kauną sudrebinusius pasirodymus, kurie nepaliko abejingų. Pasak kūrėjo, šį kartą šou konceptas atspindės pastarųjų metų kūrybą ir vidinį pasaulį. Šiam koncertui sukurta išskirtinė scenografija, leisianti pristatyti įspūdinga muzikos šou.
„Nemėgstu pompastiškų pasisakymų ar hiperbolizavimo, bet tvirtai žinau – jeigu mes su komanda kažko imamės – tai darom gerai. Šis kartas nėra išimtis – žinau, kad su tokia profesionalų komanda bus labai gerai, nukelsime „Žalgirio“ arenos stogą.
Klausytojams sukursime visokeriopą patirtį. Šis muzikinis etapas, lydėjęs pastaruosius metus atspindi vidinį pasaulį, temperamentą ir įvairias gyvenimiškas patirtis. Taigi, jau galite įsivaizduoti, kad gruodžio 28 – osios šou laukia tikrai karšta atmosfera“, – intriguoja Vaidas.
Atlikėjas V. Baumila šiame koncerte pažymės išties įspūdingus kūrybinius metus, kuriuose ne tik daugybė įsimintinų koncertų, bet ir albumas „Vienodai žydi sodai“, išskirtinis vaizdo klipas „Marozika“ bei bendradarbiavimas su kitais kūrėjais.
Didžiausias V. Baumilos metų koncertas įvyks gruodžio 28 dieną Kauno „Žalgirio“ arenoje. Bilietų prekybą į šį šou startuoja šiandien 10 val. Bilietus platina Bilietai.lt.
