TV3 naujienos > Žmonės

Jonas Nainys dalijasi džiugia žinia

2025-09-18 17:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-18 17:25

Vilniaus televizijos bokšto viršutiniame aukšte, įvyko išskirtinis Jono Nainio-Jovani naujojo albumo „Dažniai“ pristatymo vakarėlis. Į renginį susirinkę muzikos ir pramogų pasaulio atstovai pirmieji turėjo galimybę išgirsti visas 14 dainų, kurios jau rytoj pasieks klausytojus visose muzikos platformose.

0

Jovani neslepia, kad albumo premjerai norėjosi ypatingos vietos. 

Jovani pristatė naują albumą „Dažniai“ – vakarėlis vyko neeilinėje vietoje (nuotr. Armidos Grosaitės)
(19 nuotr.)
(19 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Jovani pristatė naują albumą „Dažniai“ – vakarėlis vyko neeilinėje vietoje (nuotr. Armidos Grosaitės)

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Seniai svajojau padaryti diskoteką debesyse. TV bokštas – unikali ir aukščiausia vieta Lietuvoje, todėl labai džiaugiuosi, kad pavyko įgyvendinti šią idėją“, – sako atlikėjas.

Tarp pristatyme dalyvavusių svečių buvo ir prie albumo prisidėję atlikėjai: Liepa Mondeikaitė, Silvester Belt, Marijanas, Nombeko Augustė, Norbertas, xKhen, ELZY, Sisters On Wire, Ieva Veri, senjasa, Jurijus Veklenko bei Simona Nainė, su kuria Jovani įrašė kūrinį „Šviesos“.

Albumo gimimas

Albumas „Dažniai“ gimė kūrybinėse stovyklose, studijose ir intensyviame Jovani bei jo komandos darbe. Jame susipina šiuolaikinės elektronikos skambesys ir jautrios istorijos, kurias perteikė įvairūs balsai. Albumą klausytojai jau galėjo pajusti per anksčiau pristatytus singlus – „Ką Laimėjom?“ (su Nombeko Auguste), „Laikyk Arčiau“ (su Ieva Veri ir Jurijumi Veklenko) bei „Šiandien Kitaip“ (su ELZY).

„Labai norėjau, kad albume būtų daug spalvų – kiekviena daina turi savo istoriją, balsą ir nuotaiką. „Dažniai“ – tai mano šiandienos jausmų, idėjų ir patirties atspindys“, – pasakoja Jovani.

Naujo albumo pristatymą vainikuos ir grandiozinis renginys – lapkričio 29 d. Kauno „Žalgirio“ arenoje vyksiantis „Jovani Arena Show“, kuris taps didžiausia atlikėjo karjeros diskoteka: „Tai bus milžiniškas šou, kupinas staigmenų, svečių pasirodymų ir gerų emocijų“, – žada Jovani.

Albumą „Dažniai“ su 14 naujų kūrinių klausytojai galės išgirsti jau nuo rugsėjo 19 d. visose muzikos pasiklausymo platformose.

 

