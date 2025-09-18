Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Indrė Bareikienė sužibo naujame amplua: tarp palaikytojų – ir Katažina Zvonkuvienė

2025-09-18 10:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-18 10:55

Televizijos laidų vedėja, visuomenininkė, reklamos agentūros „IS agency“ įkūrėja Indrė Bareikienė šią savaitę paminėjo itin svarbią progą. Artimiausius draugus ir šeimos narius garsi moteris sukvietė į savo knygos „Nebijok, tu normali“ pristatymą.

2

Jaukiai ir atvirai debiutinės knygos šventei garsios moters svečiai rinkosi į pačią Vilniaus senamiesčio širdį, viešbuty „Šekspyras“. Šią svarbią proga šalia buvo galima matyti Vidą Bareikį, Katažiną Zvonkuvienę, Rūtą Ščiogolevaitę, Moniką Linkytę, Beatą Nicholson, Ievą Zasimauskaitę, Tatjaną ir Editą Lavrinovič, „8 kambarys” grupės narį Karolį Talutį su žmona Kristina, Gabiją Lokytę ir daug kitų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Indrė Bareikienė sužibo naujame amplua: debiutinės knygos pristatyme ir garsūs šalies žmonės
FOTOGALERIJA. Indrė Bareikienė sužibo naujame amplua: debiutinės knygos pristatyme ir garsūs šalies žmonės

Į net devynerius metus rašytos knygos pristatymo renginį susirinko ir Indrės šeimos nariai – mamytė Cecilija, tėtis Gediminas, sesė Jurgita, taip pat knygos kūrimo komanda: knygos konsultantė, psichoterapeutė Aistė Jasaitytė Čeburiak ir prodiuseris Alfas Ivanauskas.

Knygos prasmė

Itin atviroje knygoje per labai asmenišką Indrės išpažintį atskleidžiami visoms moterims jų gyvenimuose tenkantys vaidmenys: dukters, žmonos, mamos, draugės, buvusiosios ir kt. 

„Aprašydama tam tikrus išgyvenimus jaučiausi taip lyg apnuoginčiau savo sielą. Tikiu, kad dalelę savęs knygoje ras kiekviena“, – jautriai knygos pristatymo metu kalbėjo I. Bareikienė.

Knygoje atvirus išgyvenimus papildo psichologės A. Jasaitytės Čeburiak įžvalgos, patarimai ir archetipinių graikų deivių mitų paralelės.

„Kvietimas prisidėti prie knygos kūrimo man buvo labai netikėtas, tačiau tai labai įdomi patirtis. Knyga paveiki ir dėl Indrės drąsos dalintis savo patirtimi, kuri artima kiekvienai iš mūsų ir psichologiškai. Tikiuosi, kad ji padės moterims pažinti save ir suderinti iš pirmo žvilgsnio nesuderinamus vaidmenis“, – kalbėjo psichoterapeutė.

Klausydami Indrės Bareikienės kalbos apie knygos kūrimo procesą ir atsakinėdami į jos klausimus graudinosi ir pasididžiavimo neslėpė Indrės artimieji.

„Žaviuosi žmonėmis, kurie drąsiai siekia savo svajonių, keičia savo gyvenimą, užuot užsidarę ir užstrigę viename vaidmenyje. Indrė – kaip tik tokia. Išgirdęs, kad ji norėtų išleisti įkvepiančią knygą moterims, supratau, kad galvojame apie tą patį“, – sakė knygos prodiuseris Alfas Ivanauskas.

Svečiai buvo pasitikti su dovanomis, o po knygos pristatymo pakviesti vėlyvųjų pusryčių viešbučio „Šekspyras“ restorane.

